Рейтинг@Mail.ru
Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/zapad-1787602587.html
Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу, заявил Путин
Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу, заявил Путин
На Западе сейчас идет восхваление предателей, перечеркивание мужества тех, кто выстрадал победу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:25
2022-05-09T11:47
день победы — 2022
день победы
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571210020_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_772a92f8a29ea377eb5d16a0d22955a8.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Западе сейчас идет восхваление предателей, перечеркивание мужества тех, кто выстрадал победу, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая с речью на параде Победы на Красной площади в Москве, глава государства отметил, что Россия никогда не откажется от традиционных ценностей, от уважения ко всем народам и культурам, а на Западе эти тысячелетние ценности решили отменить."Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу", - сказал Путин.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/voyna-1785510582.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
2022-05-09T10:25
true
PT11M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571210020_593:0:2882:1717_1920x0_80_0_0_8b80d8567aa03e13a139b0427a6bfe0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
день победы, владимир путин
10:25 09.05.2022 (обновлено: 11:47 09.05.2022)
 
Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу, заявил Путин

Президент Путин: Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Западе сейчас идет восхваление предателей, перечеркивание мужества тех, кто выстрадал победу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая с речью на параде Победы на Красной площади в Москве, глава государства отметил, что Россия никогда не откажется от традиционных ценностей, от уважения ко всем народам и культурам, а на Западе эти тысячелетние ценности решили отменить.
"Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу", - сказал Путин.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
Советские женщины и дети возвращаются домой - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:00
Они сражались за Родину: Великая Отечественная война и ее герои
 
День Победы — 2022День ПобедыВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала