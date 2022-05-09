https://ria.ru/20220509/zapad-1787602587.html

Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу, заявил Путин

Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу, заявил Путин

На Западе сейчас идет восхваление предателей, перечеркивание мужества тех, кто выстрадал победу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:25

2022-05-09T10:25

2022-05-09T11:47

день победы — 2022

день победы

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Западе сейчас идет восхваление предателей, перечеркивание мужества тех, кто выстрадал победу, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая с речью на параде Победы на Красной площади в Москве, глава государства отметил, что Россия никогда не откажется от традиционных ценностей, от уважения ко всем народам и культурам, а на Западе эти тысячелетние ценности решили отменить."Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу", - сказал Путин.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права". 2022-05-09T10:25 true PT11M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, владимир путин