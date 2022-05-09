https://ria.ru/20220509/zakharchenko-1787691315.html

Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко

Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко - РИА Новости, 09.05.2022

Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко

Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году, сообщил мэр города Игорь Куцак. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:11

2022-05-09T20:11

2022-05-09T23:29

в мире

александр захарченко

курск

донецкая народная республика

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/13/1553571344_0:409:2048:1561_1920x0_80_0_0_9cf50630677861afb8773edfc25b9eb8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году, сообщил мэр города Игорь Куцак."Считаю справедливым назвать одну из улиц Курска в честь бывшего первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко", — написал он в своем Telegram-канале.Чиновник отметил, что экс-глава ДНР был одним из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения республики."Память об этом мужественном и смелом человеке должна жить в сердцах людей вечно", — подчеркнул мэр города.Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.

https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787627190.html

курск

донецкая народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр захарченко, курск, донецкая народная республика, донецк (днр)