Рейтинг@Mail.ru
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/zakharchenko-1787691315.html
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко - РИА Новости, 09.05.2022
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году, сообщил мэр города Игорь Куцак. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T20:11
2022-05-09T23:29
в мире
александр захарченко
курск
донецкая народная республика
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/13/1553571344_0:409:2048:1561_1920x0_80_0_0_9cf50630677861afb8773edfc25b9eb8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году, сообщил мэр города Игорь Куцак."Считаю справедливым назвать одну из улиц Курска в честь бывшего первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко", — написал он в своем Telegram-канале.Чиновник отметил, что экс-глава ДНР был одним из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения республики."Память об этом мужественном и смелом человеке должна жить в сердцах людей вечно", — подчеркнул мэр города.Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787627190.html
курск
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/13/1553571344_0:217:2048:1753_1920x0_80_0_0_276ea60b8282effcb88d4372783e96dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр захарченко, курск, донецкая народная республика, донецк (днр)
20:11 09.05.2022 (обновлено: 23:29 09.05.2022)
 
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко

Улицу в Курске назовут в честь погибшего при теракте бывшего главы ДНР Захарченко

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко в Донецке
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году, сообщил мэр города Игорь Куцак.
"Считаю справедливым назвать одну из улиц Курска в честь бывшего первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко", — написал он в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что экс-глава ДНР был одним из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения республики.
"Память об этом мужественном и смелом человеке должна жить в сердцах людей вечно", — подчеркнул мэр города.
Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
Грозный - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 12:31
Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко
 
В миреАлександр ЗахарченкоКурскДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала