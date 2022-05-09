https://ria.ru/20220509/zakharchenko-1787691315.html
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко - РИА Новости, 09.05.2022
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году, сообщил мэр города Игорь Куцак. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T20:11
2022-05-09T20:11
2022-05-09T23:29
в мире
александр захарченко
курск
донецкая народная республика
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/13/1553571344_0:409:2048:1561_1920x0_80_0_0_9cf50630677861afb8773edfc25b9eb8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году, сообщил мэр города Игорь Куцак."Считаю справедливым назвать одну из улиц Курска в честь бывшего первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко", — написал он в своем Telegram-канале.Чиновник отметил, что экс-глава ДНР был одним из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения республики."Память об этом мужественном и смелом человеке должна жить в сердцах людей вечно", — подчеркнул мэр города.Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787627190.html
курск
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/13/1553571344_0:217:2048:1753_1920x0_80_0_0_276ea60b8282effcb88d4372783e96dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр захарченко, курск, донецкая народная республика, донецк (днр)
20:11 09.05.2022 (обновлено: 23:29 09.05.2022)
Одну из улиц Курска назовут в честь бывшего главы ДНР Захарченко
Улицу в Курске назовут в честь погибшего при теракте бывшего главы ДНР Захарченко