https://ria.ru/20220509/yakutsk-1787636745.html
В Якутске акция "Бессмертный полк" собрала более 45 тысяч участников
В Якутске акция "Бессмертный полк" собрала более 45 тысяч участников - РИА Новости, 09.05.2022
В Якутске акция "Бессмертный полк" собрала более 45 тысяч участников
Акция "Бессмертный полк" в День Победы собрала в городе Якутске свыше 45 тысяч участников, глава республики пронес портрет своего деда, сражавшегося под... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:24
2022-05-09T13:24
2022-05-09T13:24
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
день победы
айсен николаев
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ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в День Победы собрала в городе Якутске свыше 45 тысяч участников, глава республики пронес портрет своего деда, сражавшегося под Сталинградом, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Якутия потеряла в 1941–1945 годы в тылу 65256 человек, в ходе боевых сражений – 37965 человек."В День Победы в столице Якутии прошла акция "Бессмертный полк". После двухлетнего перерыва акция прошла в очном формате. По предварительным данным, 47 тысяч якутян вышли на шествие с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Будучи внуком защитника Сталинграда Андрея Титарова, глава республики Айсен Николаев вновь пронёс в Бессмертном полку его портрет", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в этом году впервые для участников акции организовали показ исторических фильмов на экране, трансляцию песен и мелодий военных лет.Ранее сообщалось о том, что дедушка лидера Якутии был пулеметчиком 932 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии 65 армии Донского фронта. Вернувшись с фронта в Верхневилюйск, он занялся любимым делом – лечением домашних животных, позже стал известным исполнителем национальных песен тойук и эпоса олонхо.
https://ria.ru/20220501/yakutiya-1786415578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), день победы, айсен николаев
ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в День Победы собрала в городе Якутске свыше 45 тысяч участников, глава республики пронес портрет своего деда, сражавшегося под Сталинградом, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Якутия потеряла в 1941–1945 годы в тылу 65256 человек, в ходе боевых сражений – 37965 человек.
"В День Победы в столице Якутии прошла акция "Бессмертный полк". После двухлетнего перерыва акция прошла в очном формате. По предварительным данным, 47 тысяч якутян вышли на шествие с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Будучи внуком защитника Сталинграда
Андрея Титарова, глава республики Айсен Николаев
вновь пронёс в Бессмертном полку его портрет", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в этом году впервые для участников акции организовали показ исторических фильмов на экране, трансляцию песен и мелодий военных лет.
Ранее сообщалось о том, что дедушка лидера Якутии был пулеметчиком 932 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии 65 армии Донского фронта. Вернувшись с фронта в Верхневилюйск, он занялся любимым делом – лечением домашних животных, позже стал известным исполнителем национальных песен тойук и эпоса олонхо.