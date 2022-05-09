https://ria.ru/20220509/vyvod-1787699115.html
Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья
Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья - РИА Новости, 09.05.2022
Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья
Молдавия при помощи платформы ООН призывает к выводу российских военных с территории Приднестровья, поскольку хочет найти мирное решение конфликта, заявила... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:44
2022-05-09T21:44
2022-05-09T21:44
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
оон
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594858616_0:181:1600:1081_1920x0_80_0_0_7e28c824fc2fd56a1e85dfd11792d095.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Молдавия при помощи платформы ООН призывает к выводу российских военных с территории Приднестровья, поскольку хочет найти мирное решение конфликта, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье."Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом. Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества", - сказала Гаврилица на брифинге.По ее словам, Кишинев хочет найти мирное решение конфликта, которое позволит развивать страну на благо всех граждан.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220506/peregovory-1787312101.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594858616_0:84:1600:1284_1920x0_80_0_0_e944d3a113c8bb43f4839794422b17a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, оон, наталья гаврилица
Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья
Премьер Молдавии заявила, что страна призывает к выводу военных России из Приднестровья