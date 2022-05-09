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Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья

Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья - РИА Новости, 09.05.2022

Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья

Молдавия при помощи платформы ООН призывает к выводу российских военных с территории Приднестровья, поскольку хочет найти мирное решение конфликта, заявила... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:44

2022-05-09T21:44

2022-05-09T21:44

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

оон

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Молдавия при помощи платформы ООН призывает к выводу российских военных с территории Приднестровья, поскольку хочет найти мирное решение конфликта, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье."Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом. Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества", - сказала Гаврилица на брифинге.По ее словам, Кишинев хочет найти мирное решение конфликта, которое позволит развивать страну на благо всех граждан.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220506/peregovory-1787312101.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, оон, наталья гаврилица