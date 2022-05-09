https://ria.ru/20220509/vystavka-1787679309.html

В Сербии открылась российская выставка "На пороге Победы"

В Сербии открылась российская выставка "На пороге Победы" - РИА Новости, 09.05.2022

В Сербии открылась российская выставка "На пороге Победы"

Выставка фотографий и документов из России времен Второй мировой войны открылась в столице Сербии ко дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T18:14

2022-05-09T18:14

2022-05-09T18:14

день победы — 2022

в мире

александр устинов

александр боцан-харченко

ивица дачич

сербия

белград (город)

югославия

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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Выставка фотографий и документов из России времен Второй мировой войны открылась в столице Сербии ко дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Экспозиция "На пороге Победы" торжественно открылась днем в понедельник в галерее "Прогресс" на главной пешеходной улице в центре Белграда, выставка пройдет 9-15 мая в честь 77-летия Победы во Второй мировой войне."Представлено более 30 крупноформатных копий фотографий событий Второй мировой войны и парадов Победы прошлых лет. После выставки будет показ документальных фильмов, посвященных Второй мировой войне, который называется "Мост Победы". Все это подготовили наши соотечественники с поддержкой посольства России, Российского центра науки и культуры "Русский дом", руководства галереи", - рассказала РИА Новости организатор выставки, руководитель сербского отделения Международного фонда единства православных народов Наталья Коцев."Поздравляю вас всех с нашим общим Днем Победы. Мы сегодня отмечаем победу всей антифашистской коалиции, не только югославских партизан и советских бойцов. Было много участников, и военное сотрудничество принесло добрые плоды - мы победили, выстояли. Думали, что не будет больше фашизма, к сожалению, еще есть, но решим и это", - заявил под аплодисменты собравшихся атташе по культуре посольства РФ в Сербии Александр Конаныхин.Так, на выставке представлены фотографии из Центрального государственного архива Москвы – работы Михаила Трахмана, Юрия Королева, Александра Устинова, Бориса Игнатовича, Сергея Струнникова и других известных советских фотожурналистов.Исторически-документальная экспозиция "Чтобы помнили!" в рамках выставки представляет собой собрание советских и югославских документов – свидетельств преступлений фашистов во Вторую мировую войну с особым акцентом на народы бывшей Югославии.Массовое шествие "Бессмертный полк" состоялось в понедельник в центре Белграда. На нем присутствовали министр по инновациям Сербии Ненад Попович, сотрудники посольства России во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители местных властей и общественных организаций. У мемориала "Освободителям Белграда" возложили венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. На возложение к ним присоединились спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, министр по делам соцзащиты и ветеранов Дария Кисич, послы Белоруссии Валерий Брылев, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев.Как накануне сообщил РИА Новости главный координатор акции "Бессмертный полк" в Сербии Ненад Симонович, "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая проходит в двух десятках населенных пунктов Сербии: наряду с Белградом в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20220509/istoriya-1787676127.html

https://ria.ru/20220509/serbiya-1787626906.html

https://ria.ru/20220509/peresmotr-1787664302.html

сербия

белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр устинов, александр боцан-харченко, ивица дачич, сербия, белград (город), югославия, международный фонд единства православных народов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)