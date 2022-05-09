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Джабаров: смена руководства в Южной Осетии не изменит отношения с Россией
Джабаров: смена руководства в Южной Осетии не изменит отношения с Россией - РИА Новости, 09.05.2022
Джабаров: смена руководства в Южной Осетии не изменит отношения с Россией
Смена руководства в Южной Осетии в результате президентских выборов не скажется на отношениях Цхинвала и Москвы, оба кандидата были пророссийскими, сказал РИА... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:06
2022-05-09T14:06
2022-05-09T14:18
политика
южная осетия
алан гаглоев
владимир джабаров
выборы президента в южной осетии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Смена руководства в Южной Осетии в результате президентских выборов не скажется на отношениях Цхинвала и Москвы, оба кандидата были пророссийскими, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В результате выборов победу одерживает представитель оппозиции Алан Гаглоев."Я думаю, что смена руководства не скажется на отношениях Южной Осетии и Москвы. Оба кандидата настроены пророссийски", - отметил он, добавил, что народ Южной Осетии сделал свой выбор. По мнению законодателя, новое руководство республики продолжит развивать конструктивные отношения с РФ.
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политика, южная осетия, алан гаглоев, владимир джабаров, выборы президента в южной осетии
14:06 09.05.2022 (обновлено: 14:18 09.05.2022)
Джабаров: смена руководства в Южной Осетии не изменит отношения с Россией
Сенатор Джабаров: смена руководства в Южной Осетии не скажется на отношениях с Россией