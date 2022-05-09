Рейтинг@Mail.ru
Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/vybory-1787579828.html
Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии
Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии
Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T04:50
2022-05-09T05:21
выборы в южной осетии — 2022
в мире
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787504672_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_41d79ba21056916ae4b5b2177b242b8f.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщает Центризбирком после обработки более 85% протоколов.Ранее Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы."Обработано более 85% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич – 11 099, что составляет 41,30% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 14 505, что составляет 53,67 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании", – говорится в сообщении.Отмечается, что против всех проголосовали 800 избирателей (5,03%).
https://ria.ru/20220509/referendum-1787575207.html
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787504672_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_b265b30b7cb7133784269f1d6669484e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия
04:50 09.05.2022 (обновлено: 05:21 09.05.2022)
 
Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии

Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67 процента

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщает Центризбирком после обработки более 85% протоколов.
Ранее Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы.
"Обработано более 85% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич – 11 099, что составляет 41,30% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 14 505, что составляет 53,67 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании", – говорится в сообщении.
Отмечается, что против всех проголосовали 800 избирателей (5,03%).
Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
01:44
Бибилов: референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится
 
Выборы в Южной Осетии — 2022В миреЮжная Осетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала