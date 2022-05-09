https://ria.ru/20220509/vybory-1787579828.html
Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии
Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии
Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T04:50
2022-05-09T04:50
2022-05-09T05:21
выборы в южной осетии — 2022
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщает Центризбирком после обработки более 85% протоколов.Ранее Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы."Обработано более 85% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич – 11 099, что составляет 41,30% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 14 505, что составляет 53,67 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании", – говорится в сообщении.Отмечается, что против всех проголосовали 800 избирателей (5,03%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия
04:50 09.05.2022 (обновлено: 05:21 09.05.2022)
Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии
Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67 процента
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщает Центризбирком после обработки более 85% протоколов.
Ранее Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы.
"Обработано более 85% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич – 11 099, что составляет 41,30% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 14 505, что составляет 53,67 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании", – говорится в сообщении.
Отмечается, что против всех проголосовали 800 избирателей (5,03%).