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Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии

Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022

Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии

Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T04:50

2022-05-09T04:50

2022-05-09T05:21

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщает Центризбирком после обработки более 85% протоколов.Ранее Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы."Обработано более 85% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич – 11 099, что составляет 41,30% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 14 505, что составляет 53,67 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании", – говорится в сообщении.Отмечается, что против всех проголосовали 800 избирателей (5,03%).

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выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия