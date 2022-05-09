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Вучич победил на выборах президента Сербии - РИА Новости, 09.05.2022
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Вучич победил на выборах президента Сербии
Вучич победил на выборах президента Сербии - РИА Новости, 09.05.2022
Вучич победил на выборах президента Сербии
Нынешний президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства 3 апреля с 58,59% голосов избирателей, свидетельствуют окончательные данные... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:58
2022-05-09T16:58
в мире
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Нынешний президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства 3 апреля с 58,59% голосов избирателей, свидетельствуют окончательные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).РИК в понедельник провела открытое заседание, на котором утвердила окончательные итоги выборов президента Сербии 3 апреля после рассмотрения всех жалоб и проведения повторного голосования на нескольких участках. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Явка составила свыше 58%.Как сообщил избирком, действующий президент Александр Вучич получает 58,59 % голосов, у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,39 % голосов. Сербский лидер в ночь на 4 апреля уже провозгласил победу в первом круге.
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в мире, александр вучич, сербия
16:58 09.05.2022
 
Вучич победил на выборах президента Сербии

Александр Вучич победил на выборах президента Сербии с 58,59 процента голосов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Нынешний президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства 3 апреля с 58,59% голосов избирателей, свидетельствуют окончательные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).
РИК в понедельник провела открытое заседание, на котором утвердила окончательные итоги выборов президента Сербии 3 апреля после рассмотрения всех жалоб и проведения повторного голосования на нескольких участках. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Явка составила свыше 58%.
Как сообщил избирком, действующий президент Александр Вучич получает 58,59 % голосов, у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,39 % голосов. Сербский лидер в ночь на 4 апреля уже провозгласил победу в первом круге.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 20:54
Вучич заверил, что Сербия останется военно-нейтральной страной
 
В миреАлександр ВучичСербия
 
 
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