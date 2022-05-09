https://ria.ru/20220509/vuchich-1787669713.html
Вучич победил на выборах президента Сербии
Вучич победил на выборах президента Сербии - РИА Новости, 09.05.2022
Вучич победил на выборах президента Сербии
Нынешний президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства 3 апреля с 58,59% голосов избирателей, свидетельствуют окончательные данные... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:58
2022-05-09T16:58
2022-05-09T16:58
в мире
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Нынешний президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства 3 апреля с 58,59% голосов избирателей, свидетельствуют окончательные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).РИК в понедельник провела открытое заседание, на котором утвердила окончательные итоги выборов президента Сербии 3 апреля после рассмотрения всех жалоб и проведения повторного голосования на нескольких участках. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Явка составила свыше 58%.Как сообщил избирком, действующий президент Александр Вучич получает 58,59 % голосов, у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,39 % голосов. Сербский лидер в ночь на 4 апреля уже провозгласил победу в первом круге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, сербия
Вучич победил на выборах президента Сербии
Александр Вучич победил на выборах президента Сербии с 58,59 процента голосов