https://ria.ru/20220509/vuchich-1787669713.html

Вучич победил на выборах президента Сербии

Вучич победил на выборах президента Сербии - РИА Новости, 09.05.2022

Вучич победил на выборах президента Сербии

Нынешний президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства 3 апреля с 58,59% голосов избирателей, свидетельствуют окончательные данные... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:58

2022-05-09T16:58

2022-05-09T16:58

в мире

александр вучич

сербия

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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Нынешний президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства 3 апреля с 58,59% голосов избирателей, свидетельствуют окончательные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).РИК в понедельник провела открытое заседание, на котором утвердила окончательные итоги выборов президента Сербии 3 апреля после рассмотрения всех жалоб и проведения повторного голосования на нескольких участках. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Явка составила свыше 58%.Как сообщил избирком, действующий президент Александр Вучич получает 58,59 % голосов, у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,39 % голосов. Сербский лидер в ночь на 4 апреля уже провозгласил победу в первом круге.

https://ria.ru/20220506/vuchich-1787313378.html

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, сербия