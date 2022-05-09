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ВС России поразили восемь пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 09.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/vsu-1787629612.html
ВС России поразили восемь пунктов управления ВСУ
ВС России поразили восемь пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 09.05.2022
ВС России поразили восемь пунктов управления ВСУ
Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены восемь пунктов управления украинских войск, 26 артиллерийских подразделений и 211 скоплений живой силы и техники... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:45
2022-05-09T13:17
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены восемь пунктов управления украинских войск, 26 артиллерийских подразделений и 211 скоплений живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/dokuchaevsk-1787634199.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
12:45 09.05.2022 (обновлено: 13:17 09.05.2022)
 
ВС России поразили восемь пунктов управления ВСУ

Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены восемь пунктов управления украинских войск, 26 артиллерийских подразделений и 211 скоплений живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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