09:11 09.05.2022 (обновлено: 09:28 09.05.2022)
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив более 420 боеприпасов
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, выпустив свыше 420 боеприпасов, один мирный житель погиб, шесть ранены, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров и 82 миллиметра, РПГ, АГС. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров, СПГ, АГС, крупнокалиберные пулеметы", - уточняется в сообщении в Telegram-канале представительства.
В ведомстве добавили, что украинские войска выпустили 425 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики, включая Донецк (Петровский и Кировский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Железная Балка, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Старомихайловка и Луганское.
По данным представительства, один мирный житель погиб, шесть получили ранения, повреждены 19 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Верхнеторецком, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.