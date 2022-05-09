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В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ
В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022
В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ
Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщает местный портал "Марица". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:42
2022-05-09T16:42
2022-05-09T16:42
день победы — 2022
в мире
софия (город)
день победы
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элеонора митрофанова
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщает местный портал "Марица".Торжества проходили перед "Алешей" - памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик."Победа будет за нами", - кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен "Моя страна, моя Болгария" и "Катюша". После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.Утром Митрофанова принимала участие в шествии "Бессмертного полка" в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.
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в мире, софия (город), день победы, болгария, элеонора митрофанова
В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ
Портал "Марица" сообщил, что в Пловдиве посла России Митрофанову встретили аплодисментами