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В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ

В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022

В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ

Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщает местный портал "Марица". РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:42

2022-05-09T16:42

2022-05-09T16:42

день победы — 2022

в мире

софия (город)

день победы

болгария

элеонора митрофанова

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщает местный портал "Марица".Торжества проходили перед "Алешей" - памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик."Победа будет за нами", - кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен "Моя страна, моя Болгария" и "Катюша". После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.Утром Митрофанова принимала участие в шествии "Бессмертного полка" в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.

https://ria.ru/20220509/armeniya-1787643136.html

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в мире, софия (город), день победы, болгария, элеонора митрофанова