Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/vstrecha-1787667761.html
В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ
В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022
В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ
Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщает местный портал "Марица". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:42
2022-05-09T16:42
день победы — 2022
в мире
софия (город)
день победы
болгария
элеонора митрофанова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/34/1555363477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b2e10d05f5fd03b7834ac30f3475ff.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщает местный портал "Марица".Торжества проходили перед "Алешей" - памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик."Победа будет за нами", - кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен "Моя страна, моя Болгария" и "Катюша". После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.Утром Митрофанова принимала участие в шествии "Бессмертного полка" в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.
https://ria.ru/20220509/armeniya-1787643136.html
софия (город)
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/34/1555363477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cd34f2192fd187e208d487d65ac13c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, софия (город), день победы, болгария, элеонора митрофанова
16:42 09.05.2022
 
В Болгарии посла России встретили аплодисментами, сообщили СМИ

Портал "Марица" сообщил, что в Пловдиве посла России Митрофанову встретили аплодисментами

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Элеонора Митрофанова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщает местный портал "Марица".
Торжества проходили перед "Алешей" - памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик.
"Победа будет за нами", - кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен "Моя страна, моя Болгария" и "Катюша". После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.
Утром Митрофанова принимала участие в шествии "Бессмертного полка" в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.
Участники акции Бессмертный полк в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 14:03День Победы — 2022
В Ереване прошла акция "Бессмертный полк"
 
День Победы — 2022В миреСофия (город)День ПобедыБолгарияЭлеонора Митрофанова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала