https://ria.ru/20220509/voz-1787595775.html
В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве
В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 09.05.2022
В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве
В Москве уверены, что сотрудничество с Россией было и остаётся для ВОЗ большой ценностью, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:46
2022-05-09T09:46
2022-05-09T09:55
общество
воз
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Москве уверены, что сотрудничество с Россией было и остаётся для ВОЗ большой ценностью, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя сообщения о том, что всемирная организация намерена рассмотреть возможность закрыть своё представительство в Москве."Давайте не будем комментировать все слухи. Я считаю, что взаимодействие с Россией для ВОЗ было и остаётся большой ценностью", - сказал Вершинин.
https://ria.ru/20220509/vaktsina-1787594565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воз, россия
09:46 09.05.2022 (обновлено: 09:55 09.05.2022)
В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве
В МИД уверены, что взаимодействие с Россией осталось для ВОЗ большой ценностью