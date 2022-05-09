https://ria.ru/20220509/voz-1787595775.html

В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве

В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 09.05.2022

В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве

В Москве уверены, что сотрудничество с Россией было и остаётся для ВОЗ большой ценностью, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:46

2022-05-09T09:46

2022-05-09T09:55

общество

воз

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Москве уверены, что сотрудничество с Россией было и остаётся для ВОЗ большой ценностью, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя сообщения о том, что всемирная организация намерена рассмотреть возможность закрыть своё представительство в Москве."Давайте не будем комментировать все слухи. Я считаю, что взаимодействие с Россией для ВОЗ было и остаётся большой ценностью", - сказал Вершинин.

https://ria.ru/20220509/vaktsina-1787594565.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, воз, россия