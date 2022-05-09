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В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 09.05.2022
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В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве
В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 09.05.2022
В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве
В Москве уверены, что сотрудничество с Россией было и остаётся для ВОЗ большой ценностью, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:46
2022-05-09T09:55
общество
воз
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Москве уверены, что сотрудничество с Россией было и остаётся для ВОЗ большой ценностью, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя сообщения о том, что всемирная организация намерена рассмотреть возможность закрыть своё представительство в Москве."Давайте не будем комментировать все слухи. Я считаю, что взаимодействие с Россией для ВОЗ было и остаётся большой ценностью", - сказал Вершинин.
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общество, воз, россия
09:46 09.05.2022 (обновлено: 09:55 09.05.2022)
 
В МИД прокомментировали возможное закрытие офиса ВОЗ в Москве

В МИД уверены, что взаимодействие с Россией осталось для ВОЗ большой ценностью

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Москве уверены, что сотрудничество с Россией было и остаётся для ВОЗ большой ценностью, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя сообщения о том, что всемирная организация намерена рассмотреть возможность закрыть своё представительство в Москве.
"Давайте не будем комментировать все слухи. Я считаю, что взаимодействие с Россией для ВОЗ было и остаётся большой ценностью", - сказал Вершинин.
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