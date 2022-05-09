Они сражались за Родину: Великая Отечественная война и ее герои

Пограничники, первыми принявшие на себя вражеский удар, с самого начала войны верили в победу. "Так мы были воспитаны — как же не верить? Я бы тогда повернулся к немцам спиной. А мы стреляли, воевали, даже бежали за немцами, а немцы бежали от нас на свою сторону границы", — вспоминал один из участников тех событий.