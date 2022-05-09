Они сражались за Родину: Великая Отечественная война и ее герои
О том, что началась война, жители СССР узнали по радио. В полдень 22 июня 1941 года министр иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил о нападении Германии на Советский Союз. Позже его слова повторил первый диктор страны Юрий Левитан.
О том, что началась война, жители СССР узнали по радио. В полдень 22 июня 1941 года министр иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил о нападении Германии на Советский Союз. Позже его слова повторил первый диктор страны Юрий Левитан.
Армия и население не были готовы к началу войны, однако на защиту страны поднялся весь народ.
Армия и население не были готовы к началу войны, однако на защиту страны поднялся весь народ.
Пограничники, первыми принявшие на себя вражеский удар, с самого начала войны верили в победу. "Так мы были воспитаны — как же не верить? Я бы тогда повернулся к немцам спиной. А мы стреляли, воевали, даже бежали за немцами, а немцы бежали от нас на свою сторону границы", — вспоминал один из участников тех событий.
Пограничники, первыми принявшие на себя вражеский удар, с самого начала войны верили в победу. "Так мы были воспитаны — как же не верить? Я бы тогда повернулся к немцам спиной. А мы стреляли, воевали, даже бежали за немцами, а немцы бежали от нас на свою сторону границы", — вспоминал один из участников тех событий.
Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград, еще через сутки фашисты бомбили Севастополь.
Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград, еще через сутки фашисты бомбили Севастополь.
Основной удар противника в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, западные территории Украины.
Основной удар противника в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, западные территории Украины.
Гитлеровцы делали ставку на "молниеносную войну" и намеревались за полтора-два месяца разгромить Красную армию, захватить Москву и Ленинград, промышленные районы европейской части СССР и победоносно завершить войну мощными ударами авиации по Уралу.
Гитлеровцы делали ставку на "молниеносную войну" и намеревались за полтора-два месяца разгромить Красную армию, захватить Москву и Ленинград, промышленные районы европейской части СССР и победоносно завершить войну мощными ударами авиации по Уралу.
Однако расчеты оккупантов на быструю победу потерпели крах.
Однако расчеты оккупантов на быструю победу потерпели крах.
Мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.
Мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.
Советские войска в кровопролитных сражениях измотали противника, вынудив его перейти к обороне, а затем нанесли ему ряд крупных поражений.
Советские войска в кровопролитных сражениях измотали противника, вынудив его перейти к обороне, а затем нанесли ему ряд крупных поражений.
Враг был разгромлен в сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.
Враг был разгромлен в сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.
Советские женщины и дети возвращаются домой. Авторское название фото — "В родное село".
Советские женщины и дети возвращаются домой. Авторское название фото — "В родное село".
Наступательные действия советских войск велись на тысячекилометровом фронте, развертывались на глубину до сотни километров.
Наступательные действия советских войск велись на тысячекилометровом фронте, развертывались на глубину до сотни километров.
Командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но трусливы.
Командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но трусливы.
Говоря о слабостях немцев, военачальники отмечали, в частности, ведение артиллерийского огня без учета его действенности.
Говоря о слабостях немцев, военачальники отмечали, в частности, ведение артиллерийского огня без учета его действенности.
Очистив территорию СССР от врага, советские войска во взаимодействии с армиями союзников в 1945 году разгромили фашистскую Германию и освободили от оккупации страны Европы.
Очистив территорию СССР от врага, советские войска во взаимодействии с армиями союзников в 1945 году разгромили фашистскую Германию и освободили от оккупации страны Европы.
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю.
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.
Победа далась Советскому Союзу дорогой ценой: страна потеряла около 27 миллионов человек. Оккупанты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, десятки тысяч сел и деревень.
Победа далась Советскому Союзу дорогой ценой: страна потеряла около 27 миллионов человек. Оккупанты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, десятки тысяч сел и деревень.
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43).
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43).
Из-за этой разницы во времени день окончания Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.
Из-за этой разницы во времени день окончания Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.
Знаменитое красное Знамя Победы, которое советские разведчики водрузили над Рейхстагом, позже перевезли в Москву, теперь оно хранится в Центральном музее Вооруженных сил.
Знаменитое красное Знамя Победы, которое советские разведчики водрузили над Рейхстагом, позже перевезли в Москву, теперь оно хранится в Центральном музее Вооруженных сил.
Советские военные корреспонденты у здания Рейхстага.
Кульминацией самого первого Парада Победы, который состоялся в Москве в июне 1945 года, стал марш знаменосцев, бросавших флаги поверженных фашистских армий к подножию Мавзолея.
Кульминацией самого первого Парада Победы, который состоялся в Москве в июне 1945 года, стал марш знаменосцев, бросавших флаги поверженных фашистских армий к подножию Мавзолея.