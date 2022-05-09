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Они сражались за Родину: Великая Отечественная война и ее герои - РИА Новости, 09.05.2022
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Они сражались за Родину: Великая Отечественная война и ее герои
Они сражались за Родину: Великая Отечественная война и ее герои - РИА Новости, 09.05.2022
Они сражались за Родину: Великая Отечественная война и ее герои
Россия отмечает великий праздник — День Победы. Тяжелейшая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:00
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фото
фотография
история
москва
берлин (город)
ленинград
севастополь
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Россия отмечает великий праздник — День Победы. Тяжелейшая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов. Легендарные кадры Великой Отечественной — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, фотография, история, москва, берлин (город), ленинград, севастополь, северный кавказ, советский союз, день победы
08:00 09.05.2022 (обновлено: 08:41 09.05.2022)
 

Они сражались за Родину: Великая Отечественная война и ее герои

Читать ria.ru в
Россия отмечает великий праздник — День Победы. Тяжелейшая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов. Легендарные кадры Великой Отечественной — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

О том, что началась война, жители СССР узнали по радио. В полдень 22 июня 1941 года министр иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил о нападении Германии на Советский Союз. Позже его слова повторил первый диктор страны Юрий Левитан.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии
1 из 23

О том, что началась война, жители СССР узнали по радио. В полдень 22 июня 1941 года министр иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил о нападении Германии на Советский Союз. Позже его слова повторил первый диктор страны Юрий Левитан.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Армия и население не были готовы к началу войны, однако на защиту страны поднялся весь народ.

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
2 из 23

Армия и население не были готовы к началу войны, однако на защиту страны поднялся весь народ.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Пограничники, первыми принявшие на себя вражеский удар, с самого начала войны верили в победу. "Так мы были воспитаны — как же не верить? Я бы тогда повернулся к немцам спиной. А мы стреляли, воевали, даже бежали за немцами, а немцы бежали от нас на свою сторону границы", — вспоминал один из участников тех событий.

Комбат
3 из 23

Пограничники, первыми принявшие на себя вражеский удар, с самого начала войны верили в победу. "Так мы были воспитаны — как же не верить? Я бы тогда повернулся к немцам спиной. А мы стреляли, воевали, даже бежали за немцами, а немцы бежали от нас на свою сторону границы", — вспоминал один из участников тех событий.

© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград, еще через сутки фашисты бомбили Севастополь.

Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде. 1941 год
4 из 23

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград, еще через сутки фашисты бомбили Севастополь.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Основной удар противника в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, западные территории Украины.

Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ
5 из 23

Основной удар противника в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, западные территории Украины.

© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Гитлеровцы делали ставку на "молниеносную войну" и намеревались за полтора-два месяца разгромить Красную армию, захватить Москву и Ленинград, промышленные районы европейской части СССР и победоносно завершить войну мощными ударами авиации по Уралу.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 год
6 из 23

Гитлеровцы делали ставку на "молниеносную войну" и намеревались за полтора-два месяца разгромить Красную армию, захватить Москву и Ленинград, промышленные районы европейской части СССР и победоносно завершить войну мощными ударами авиации по Уралу.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Однако расчеты оккупантов на быструю победу потерпели крах.

Разведчики форсируют кубанские плавни
7 из 23

Однако расчеты оккупантов на быструю победу потерпели крах.

© РИА Новости / Макс Альперт
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Мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.

Мать укрывает своего ребенка во время обстрела. Деревня Красная слобода, Брянский фронт 1941 год
8 из 23

Мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Советские войска в кровопролитных сражениях измотали противника, вынудив его перейти к обороне, а затем нанесли ему ряд крупных поражений.

Смерть солдата
9 из 23

Советские войска в кровопролитных сражениях измотали противника, вынудив его перейти к обороне, а затем нанесли ему ряд крупных поражений.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в фотобанк

Враг был разгромлен в сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.

Мирные воспоминания. Сталинград, 1943 год
10 из 23

Враг был разгромлен в сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Советские женщины и дети возвращаются домой. Авторское название фото — "В родное село".

Советские женщины и дети возвращаются домой
11 из 23

Советские женщины и дети возвращаются домой. Авторское название фото — "В родное село".

© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Наступательные действия советских войск велись на тысячекилометровом фронте, развертывались на глубину до сотни километров.

Танковый десант майора Мозгова идет в бой в районе Змиева. Юго-Западный фронт, сентябрь 1942 год
12 из 23

Наступательные действия советских войск велись на тысячекилометровом фронте, развертывались на глубину до сотни километров.

© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг / Перейти в фотобанк

Командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но трусливы.

У развалин своего дома
13 из 23

Командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но трусливы.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Говоря о слабостях немцев, военачальники отмечали, в частности, ведение артиллерийского огня без учета его действенности.

Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем
14 из 23

Говоря о слабостях немцев, военачальники отмечали, в частности, ведение артиллерийского огня без учета его действенности.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Очистив территорию СССР от врага, советские войска во взаимодействии с армиями союзников в 1945 году разгромили фашистскую Германию и освободили от оккупации страны Европы.

Пленные немцы в Подмосковье
15 из 23

Очистив территорию СССР от врага, советские войска во взаимодействии с армиями союзников в 1945 году разгромили фашистскую Германию и освободили от оккупации страны Европы.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю
16 из 23

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани
17 из 23

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Победа далась Советскому Союзу дорогой ценой: страна потеряла около 27 миллионов человек. Оккупанты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, десятки тысяч сел и деревень.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице
18 из 23

Победа далась Советскому Союзу дорогой ценой: страна потеряла около 27 миллионов человек. Оккупанты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, десятки тысяч сел и деревень.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43).

Жители города Моравска-Острава встречают советских воинов
19 из 23

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43).

© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Из-за этой разницы во времени день окончания Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.

Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
20 из 23

Из-за этой разницы во времени день окончания Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Знаменитое красное Знамя Победы, которое советские разведчики водрузили над Рейхстагом, позже перевезли в Москву, теперь оно хранится в Центральном музее Вооруженных сил.

Знамя Победы над Берлином
21 из 23

Знаменитое красное Знамя Победы, которое советские разведчики водрузили над Рейхстагом, позже перевезли в Москву, теперь оно хранится в Центральном музее Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Петрусов / Перейти в фотобанк

Советские военные корреспонденты у здания Рейхстага.

Группа советских военных корреспондентов у Рейхстага
22 из 23

Советские военные корреспонденты у здания Рейхстага.

© РИА Новости / Петрусов
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Кульминацией самого первого Парада Победы, который состоялся в Москве в июне 1945 года, стал марш знаменосцев, бросавших флаги поверженных фашистских армий к подножию Мавзолея.

Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год
23 из 23

Кульминацией самого первого Парада Победы, который состоялся в Москве в июне 1945 года, стал марш знаменосцев, бросавших флаги поверженных фашистских армий к подножию Мавзолея.

© РИА Новости / Макс Альперт
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