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Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы
Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы
Жители домов в центральных районах Луганска остались без водоснабжения в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:22
2022-05-09T09:22
2022-05-09T09:22
в мире
луганск
лнр
день победы
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Жители домов в центральных районах Луганска остались без водоснабжения в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Это произошло впервые за последние месяцы. О причинах пока не сообщалось.После 2014 года Луганск испытывает сложности с водоснабжением, так как значительная часть источников воды оставалась на территории, подконтрольной украинским формированиям. В этой связи у местных жителей принято делать большие запасы воды.Также из-за низкого качества воды в водопроводе ее не используют для приготовления пищи - для этих целей луганчане покупают бутилированную воду или приобретают ее на разлив. Подобные точки, куда жители приходят с пустыми бутылками и емкостями, организованы по всему городу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, лнр, день победы
Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы
Жители домов в центре Луганска остались без водоснабжения в День Победы
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Жители домов в центральных районах Луганска остались без водоснабжения в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Это произошло впервые за последние месяцы. О причинах пока не сообщалось.
После 2014 года Луганск
испытывает сложности с водоснабжением, так как значительная часть источников воды оставалась на территории, подконтрольной украинским формированиям. В этой связи у местных жителей принято делать большие запасы воды.
Также из-за низкого качества воды в водопроводе ее не используют для приготовления пищи - для этих целей луганчане покупают бутилированную воду или приобретают ее на разлив. Подобные точки, куда жители приходят с пустыми бутылками и емкостями, организованы по всему городу.