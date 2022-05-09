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Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы
Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы
Жители домов в центральных районах Луганска остались без водоснабжения в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:22
2022-05-09T09:22
в мире
луганск
лнр
день победы
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Жители домов в центральных районах Луганска остались без водоснабжения в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Это произошло впервые за последние месяцы. О причинах пока не сообщалось.После 2014 года Луганск испытывает сложности с водоснабжением, так как значительная часть источников воды оставалась на территории, подконтрольной украинским формированиям. В этой связи у местных жителей принято делать большие запасы воды.Также из-за низкого качества воды в водопроводе ее не используют для приготовления пищи - для этих целей луганчане покупают бутилированную воду или приобретают ее на разлив. Подобные точки, куда жители приходят с пустыми бутылками и емкостями, организованы по всему городу.
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в мире, луганск, лнр, день победы
09:22 09.05.2022
 
Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы

Жители домов в центре Луганска остались без водоснабжения в День Победы

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком у административного здания в Луганске.
Женщина с ребенком у административного здания в Луганске. - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Женщина с ребенком у административного здания в Луганске.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Жители домов в центральных районах Луганска остались без водоснабжения в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Это произошло впервые за последние месяцы. О причинах пока не сообщалось.
После 2014 года Луганск испытывает сложности с водоснабжением, так как значительная часть источников воды оставалась на территории, подконтрольной украинским формированиям. В этой связи у местных жителей принято делать большие запасы воды.
Также из-за низкого качества воды в водопроводе ее не используют для приготовления пищи - для этих целей луганчане покупают бутилированную воду или приобретают ее на разлив. Подобные точки, куда жители приходят с пустыми бутылками и емкостями, организованы по всему городу.
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
7 мая, 12:47
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