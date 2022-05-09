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Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы

Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Центр Луганска остался без водоснабжения в День Победы

Жители домов в центральных районах Луганска остались без водоснабжения в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:22

2022-05-09T09:22

2022-05-09T09:22

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луганск

лнр

день победы

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Жители домов в центральных районах Луганска остались без водоснабжения в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Это произошло впервые за последние месяцы. О причинах пока не сообщалось.После 2014 года Луганск испытывает сложности с водоснабжением, так как значительная часть источников воды оставалась на территории, подконтрольной украинским формированиям. В этой связи у местных жителей принято делать большие запасы воды.Также из-за низкого качества воды в водопроводе ее не используют для приготовления пищи - для этих целей луганчане покупают бутилированную воду или приобретают ее на разлив. Подобные точки, куда жители приходят с пустыми бутылками и емкостями, организованы по всему городу.

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганск, лнр, день победы