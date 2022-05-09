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Без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение, заявил ветеран - РИА Новости, 09.05.2022
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Без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение, заявил ветеран
Без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение, заявил ветеран - РИА Новости, 09.05.2022
Без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение, заявил ветеран
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Федор Федин считает, что без победы Советской Армии над нацистской Германией советских людей ждало бы полное... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T07:03
2022-05-09T07:03
день победы — 2022
узбекистан
день победы
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ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Федор Федин считает, что без победы Советской Армии над нацистской Германией советских людей ждало бы полное уничтожение.Федин в 18 лет в ноябре 1944 года был призван рядовым в зенитно-артиллерийский полк Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретил в госпитале, а затем был переведен на Дальний Восток на войну с Японией. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации в 1951 году долгое время работал на Ташкентском авиационном предприятии им. В.П. Чкалова.Символизм георгиевской ленточки он, в первую очередь, связывает с именем прославленного советского военачальника, маршала Георгия Жукова. "Его великий полководческий дар помог советским войскам одержать победу над Германией", - считает фронтовик.По его мнению, именно под руководством Жукова Советской Армии удалось достичь перелома в битве под Москвой и уже затем погнать фашистов дальше.В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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узбекистан, день победы
07:03 09.05.2022
 
Без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение, заявил ветеран

Ветеран из Узбекистана Федин: без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДень Победы
День Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Федор Федин считает, что без победы Советской Армии над нацистской Германией советских людей ждало бы полное уничтожение.
"Мы победили нацистскую Германию и ее вожака Гитлера, который рассматривал СССР только как территорию, а люди подлежали практически полному уничтожению. Вот ведь чем пахло-то!" - сказал Федин, отвечая на вопрос РИА Новости о значении для него Дня Победы.
Федин в 18 лет в ноябре 1944 года был призван рядовым в зенитно-артиллерийский полк Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретил в госпитале, а затем был переведен на Дальний Восток на войну с Японией. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации в 1951 году долгое время работал на Ташкентском авиационном предприятии им. В.П. Чкалова.
Символизм георгиевской ленточки он, в первую очередь, связывает с именем прославленного советского военачальника, маршала Георгия Жукова. "Его великий полководческий дар помог советским войскам одержать победу над Германией", - считает фронтовик.
По его мнению, именно под руководством Жукова Советской Армии удалось достичь перелома в битве под Москвой и уже затем погнать фашистов дальше.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
Значок и георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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