https://ria.ru/20220509/veteran-1787583113.html

Без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение, заявил ветеран

Без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение, заявил ветеран - РИА Новости, 09.05.2022

Без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение, заявил ветеран

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Федор Федин считает, что без победы Советской Армии над нацистской Германией советских людей ждало бы полное... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T07:03

2022-05-09T07:03

2022-05-09T07:03

день победы — 2022

узбекистан

день победы

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ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Федор Федин считает, что без победы Советской Армии над нацистской Германией советских людей ждало бы полное уничтожение.Федин в 18 лет в ноябре 1944 года был призван рядовым в зенитно-артиллерийский полк Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретил в госпитале, а затем был переведен на Дальний Восток на войну с Японией. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации в 1951 году долгое время работал на Ташкентском авиационном предприятии им. В.П. Чкалова.Символизм георгиевской ленточки он, в первую очередь, связывает с именем прославленного советского военачальника, маршала Георгия Жукова. "Его великий полководческий дар помог советским войскам одержать победу над Германией", - считает фронтовик.По его мнению, именно под руководством Жукова Советской Армии удалось достичь перелома в битве под Москвой и уже затем погнать фашистов дальше.В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20220509/kharbin-1787582312.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

узбекистан, день победы