Без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение, заявил ветеран
Ветеран из Узбекистана Федин: без победы над нацистской Германией людей ждало уничтожение
День Победы. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Федор Федин считает, что без победы Советской Армии над нацистской Германией советских людей ждало бы полное уничтожение.
"Мы победили нацистскую Германию и ее вожака Гитлера, который рассматривал СССР только как территорию, а люди подлежали практически полному уничтожению. Вот ведь чем пахло-то!" - сказал Федин, отвечая на вопрос РИА Новости о значении для него Дня Победы.
Федин в 18 лет в ноябре 1944 года был призван рядовым в зенитно-артиллерийский полк Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретил в госпитале, а затем был переведен на Дальний Восток на войну с Японией. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации в 1951 году долгое время работал на Ташкентском авиационном предприятии им. В.П. Чкалова.
Символизм георгиевской ленточки он, в первую очередь, связывает с именем прославленного советского военачальника, маршала Георгия Жукова. "Его великий полководческий дар помог советским войскам одержать победу над Германией", - считает фронтовик.
По его мнению, именно под руководством Жукова Советской Армии удалось достичь перелома в битве под Москвой и уже затем погнать фашистов дальше.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.