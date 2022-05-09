https://ria.ru/20220509/uss-1787647092.html

Губернатор Усс прошел в рядах "Бессмертного полка"

Губернатор Усс прошел в рядах "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

Губернатор Усс прошел в рядах "Бессмертного полка"

Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с красноярцами прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:31

2022-05-09T14:31

2022-05-09T14:31

день победы — 2022

общество

александр усс

дзержинский

сталинград

день победы

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КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с красноярцами прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, в этом году более 45 тысяч жителей и гостей краевой столицы прошли в колонне "Бессмертного полка" по проспекту Мира от улицы Дзержинского до площади Мира."К акции присоединился и губернатор края Александр Усс. Глава региона прошел в колонне с портретом своего отца – Виктора Петровича, который с 1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны, от Сталинграда до Берлина. Виктор Усс получил боевые награды – две медали "За отвагу" и медаль "За оборону Сталинграда", - говорится в сообщении.Шествие памяти завершилось большим праздничным концертом на площади Мира. Выступил народный ансамбль танца "Раздолье", хореографический ансамбль "Росиночка", вокальный ансамбль "Русь", творческие коллективы красноярских вузов. Хор из тысяч голосов участников акции исполнил на площади песню "Катюша".Общественная акция "Бессмертный полк" прошла и в других населенных пунктах края. Сообщается, что всего в регионе в шествии приняли участие более 116 тысяч человек.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/razvozhaev-1787640266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр усс, дзержинский, сталинград, день победы