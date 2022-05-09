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Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка"

Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает департамент информполитики региона. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:14

2022-05-09T10:14

2022-05-09T10:14

день победы — 2022

общество

евгений куйвашев

свердловская область

екатеринбург

украина

день победы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает департамент информполитики региона."Глава региона Евгений Куйвашев вместе уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка" по центру Екатеринбурга", - говорится в сообщении.Губернатор по традиции пронёс портрет своего деда – участника Великой Отечественной войны Леонида Васильевича Куйвашева.В 2022 году Бессмертный полк вернулся в офлайн. Из-за пандемии в течение последних двух лет акция проводилась в онлайн-формате. В этом году шествия "Бессмертного полка" состоялись в городах, деревнях и посёлках 55 муниципальных образований Свердловской области, уточняют власти.В Екатеринбурге люди стали стягиваться к месту сбора с раннего утра. И уже к 9.00 (7.00 мск) улицы Царская и Толмачева были заполнены уральцами, пришедшими сюда целыми семьями с детьми, компаниями друзей, группами коллег.Один из самых маленьких участников шествия – 11-месячный Миша - пришел вместе с мамой Еленой Коротиной."Для нас это важно. И ребенку будем прививать патриотизм, любовь к Родине, чтобы чтил традиции наших предков и гордился их подвигами. У нас воевали оба прадеда. Один воевал на Украине, второй – под Москвой", – рассказала молодая мама, которую цитирует департамент.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/polk-1787593416.html

https://ria.ru/20220509/polk-1787587280.html

свердловская область

екатеринбург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, украина, день победы