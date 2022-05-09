Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка"
Свердловский губернатор Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка"
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге.
Участники акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге.. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает департамент информполитики региона.
"Глава региона Евгений Куйвашев вместе уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка" по центру Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Губернатор по традиции пронёс портрет своего деда – участника Великой Отечественной войны Леонида Васильевича Куйвашева.
"Я бы хотел, чтобы мой дед тоже видел, как мы приветствуем, как чествуем наших ветеранов. Мой дед служил, дослужил до 1943 года, потом был комиссован, ему ампутировали ногу. Второй мой дед пропал без вести. Вы видите, сегодня - море "Бессмертного полка". Это праздник со слезами на глазах для любого русского человека, для любого, чьи родственники воевали. Это важный элемент воспитания. Семейное общение, передача памяти о подвигах наших предков – это главное, что мы должны поддерживать - в школах, различными мероприятиями", - приводятся в сообщении слова Куйвашева.
В 2022 году Бессмертный полк вернулся в офлайн. Из-за пандемии в течение последних двух лет акция проводилась в онлайн-формате. В этом году шествия "Бессмертного полка" состоялись в городах, деревнях и посёлках 55 муниципальных образований Свердловской области, уточняют власти.
В Екатеринбурге люди стали стягиваться к месту сбора с раннего утра. И уже к 9.00 (7.00 мск) улицы Царская и Толмачева были заполнены уральцами, пришедшими сюда целыми семьями с детьми, компаниями друзей, группами коллег.
Один из самых маленьких участников шествия – 11-месячный Миша - пришел вместе с мамой Еленой Коротиной.
"Для нас это важно. И ребенку будем прививать патриотизм, любовь к Родине, чтобы чтил традиции наших предков и гордился их подвигами. У нас воевали оба прадеда. Один воевал на Украине, второй – под Москвой", – рассказала молодая мама, которую цитирует департамент.