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Губернатор Камчатки предложил называть улицы в честь защитников Донбасса - РИА Новости, 09.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/ulitsy-1787580977.html
Губернатор Камчатки предложил называть улицы в честь защитников Донбасса
Губернатор Камчатки предложил называть улицы в честь защитников Донбасса - РИА Новости, 09.05.2022
Губернатор Камчатки предложил называть улицы в честь защитников Донбасса
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил называть улицы в городах и поселках региона в честь погибших защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T05:30
2022-05-09T05:30
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил называть улицы в городах и поселках региона в честь погибших защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.Солодов привел в пример Сергея Булгакова, который служил в 40-й отдельной бригаде морской пехоты, расположенной в Петропавловске-Камчатском."Получив ранение в ходе боя, он остался на огневой позиции и до последнего прикрывал отход своего отряда и раненого командира. От множественных осколочных ранений младший сержант Булгаков погиб на месте... Его подвиг позволил спасти жизнь командира и 38 сослуживцев. И таких геройских поступков множество", - сказал губернатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220508/zhoga-1787520754.html
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россия, донбасс, общество
05:30 09.05.2022
 
Губернатор Камчатки предложил называть улицы в честь защитников Донбасса

Губернатор Камчатки Солодов предложил называть улицы в честь погибших защитников Донбасса

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил называть улицы в городах и поселках региона в честь погибших защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
"Мы не имеем права никого забыть. Считаю необходимым увековечить память об их подвигах в названиях улиц городов и поселков Камчатского края", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Солодов привел в пример Сергея Булгакова, который служил в 40-й отдельной бригаде морской пехоты, расположенной в Петропавловске-Камчатском.
"Получив ранение в ходе боя, он остался на огневой позиции и до последнего прикрывал отход своего отряда и раненого командира. От множественных осколочных ранений младший сержант Булгаков погиб на месте... Его подвиг позволил спасти жизнь командира и 38 сослуживцев. И таких геройских поступков множество", - сказал губернатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассОбщество
 
 
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