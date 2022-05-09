https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787627190.html
Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко
Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко - РИА Новости, 09.05.2022
Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принято решение переименовать одну из улиц Грозного в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:31
2022-05-09T12:31
2022-05-09T12:51
грозный
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
александр захарченко
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принято решение переименовать одну из улиц Грозного в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году.Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом."Мы приняли решение переименовать одну из улиц города Грозного в честь выдающегося государственного и военного деятеля Донецкой Народной Республики, бывшего Главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате коварного теракта в 2018 году в Донецке. Александр Владимирович стоял у истоков независимости ДНР и до самого последнего вздоха оставался верным своему народу и начатому дел", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Захарченко принимал активное участие в сражениях против "бандеровских прихвостней и националистов Украины", посвятил свою жизнь борьбе за свободу и справедливость."Считаю важным, что в целях увековечения памяти Александра Захарченко, а также отдавая дань почёта и уважения всем борцам за свободу ДНР, в городе Грозном одну из улиц назовут в его честь. Память о героях никогда не должна померкнуть. Она будет жить и в сердцах будущих поколений", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20220508/popasnaya-1787560457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грозный, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, александр захарченко, донецкая народная республика
12:31 09.05.2022 (обновлено: 12:51 09.05.2022)
Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко
Улицу в Грозном переименуют в честь погибшего экс-главы ДНР Александра Захарченко