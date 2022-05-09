https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787627190.html

Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко

Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко - РИА Новости, 09.05.2022

Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принято решение переименовать одну из улиц Грозного в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:31

2022-05-09T12:31

2022-05-09T12:51

грозный

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

александр захарченко

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принято решение переименовать одну из улиц Грозного в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году.Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом."Мы приняли решение переименовать одну из улиц города Грозного в честь выдающегося государственного и военного деятеля Донецкой Народной Республики, бывшего Главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате коварного теракта в 2018 году в Донецке. Александр Владимирович стоял у истоков независимости ДНР и до самого последнего вздоха оставался верным своему народу и начатому дел", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Захарченко принимал активное участие в сражениях против "бандеровских прихвостней и националистов Украины", посвятил свою жизнь борьбе за свободу и справедливость."Считаю важным, что в целях увековечения памяти Александра Захарченко, а также отдавая дань почёта и уважения всем борцам за свободу ДНР, в городе Грозном одну из улиц назовут в его честь. Память о героях никогда не должна померкнуть. Она будет жить и в сердцах будущих поколений", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20220508/popasnaya-1787560457.html

грозный

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Влада Копылова

грозный, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, александр захарченко, донецкая народная республика