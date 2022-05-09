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Улицу в Южно-Сахалинске назовут в честь первого главы ДНР Захарченко

Улицу в Южно-Сахалинске назовут в честь первого главы ДНР Захарченко - РИА Новости, 09.05.2022

Улицу в Южно-Сахалинске назовут в честь первого главы ДНР Захарченко

Память о первом главе ДНР Александре Захарченко будет увековечена в названии одной из улиц Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T07:51

2022-05-09T07:51

2022-05-09T07:51

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Память о первом главе ДНР Александре Захарченко будет увековечена в названии одной из улиц Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."В День Победы мы чтим память настоящих патриотов своего Отечества. Это и заслуженные ветераны, отстоявшие свободу нашей страны от нацистских захватчиков, и современные герои, которые с оружием в руках защищают независимость Родины. Одним из таких был Александр Захарченко – первый глава Донецкой народной республики…" – написал глава региона в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что решение назвать одну из улиц в строящемся жилом квартале "Уюн" именем Александра Захарченко принято по многочисленным обращениям общественных и ветеранских организаций островного региона.

https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787584714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, россия, общество