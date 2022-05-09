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Улицу в Южно-Сахалинске назовут в честь первого главы ДНР Захарченко - РИА Новости, 09.05.2022
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Улицу в Южно-Сахалинске назовут в честь первого главы ДНР Захарченко
Улицу в Южно-Сахалинске назовут в честь первого главы ДНР Захарченко - РИА Новости, 09.05.2022
Улицу в Южно-Сахалинске назовут в честь первого главы ДНР Захарченко
Память о первом главе ДНР Александре Захарченко будет увековечена в названии одной из улиц Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T07:51
2022-05-09T07:51
день победы — 2022
донецкая народная республика
россия
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Память о первом главе ДНР Александре Захарченко будет увековечена в названии одной из улиц Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."В День Победы мы чтим память настоящих патриотов своего Отечества. Это и заслуженные ветераны, отстоявшие свободу нашей страны от нацистских захватчиков, и современные герои, которые с оружием в руках защищают независимость Родины. Одним из таких был Александр Захарченко – первый глава Донецкой народной республики…" – написал глава региона в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что решение назвать одну из улиц в строящемся жилом квартале "Уюн" именем Александра Захарченко принято по многочисленным обращениям общественных и ветеранских организаций островного региона.
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донецкая народная республика, россия, общество
07:51 09.05.2022
 
Улицу в Южно-Сахалинске назовут в честь первого главы ДНР Захарченко

Улицу в Южно-Сахалинске назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко в Донецке
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Память о первом главе ДНР Александре Захарченко будет увековечена в названии одной из улиц Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"В День Победы мы чтим память настоящих патриотов своего Отечества. Это и заслуженные ветераны, отстоявшие свободу нашей страны от нацистских захватчиков, и современные герои, которые с оружием в руках защищают независимость Родины. Одним из таких был Александр Захарченко – первый глава Донецкой народной республики…" – написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что решение назвать одну из улиц в строящемся жилом квартале "Уюн" именем Александра Захарченко принято по многочисленным обращениям общественных и ветеранских организаций островного региона.
 
День Победы — 2022Донецкая Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
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