https://ria.ru/20220509/ukraina-1787654989.html

В Госдуме призвали украинцев создать освободительное движение

В Госдуме призвали украинцев создать освободительное движение - РИА Новости, 09.05.2022

В Госдуме призвали украинцев создать освободительное движение

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинский народ к созданию народно-освободительного движения против "засевших у власти на Украине... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:13

2022-05-09T15:13

2022-05-09T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинский народ к созданию народно-освободительного движения против "засевших у власти на Украине нацистов"."Пришла пора создавать народно-освободительное движение. Украинский народ вправе жить в свободной от нацизма стране. Настало время народного восстания, чтобы раз и навсегда прогнать нацистов, засевших у власти на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня националисты целенаправленно уничтожают украинский народ. "Пора искоренить всю эту нечисть фашистского толка", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/putin-1787589500.html

https://ria.ru/20220506/pozitsii-1787322703.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр