https://ria.ru/20220509/ukraina-1787632007.html

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и два беспилотника "Байрактар"

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и два беспилотника "Байрактар" - РИА Новости, 09.05.2022

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и два беспилотника "Байрактар"

Российские средства ПВО ночью сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25, 15 беспилотников, среди которых два "Байрактара". Об этом сообщил... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:01

2022-05-09T13:01

2022-05-09T14:09

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

су-25

миг-29

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО ночью сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25, 15 беспилотников, среди которых два "Байрактара". Об этом сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков."В течение ночи <...> сбиты три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое Донецкой Народной Республики, а также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Шийковка, Гоптовка, Цуповка, Малые и Большие Проходы Харьковской области, Каменка Черкасской области, Брянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики, Павловка Луганской Народной Республики", — заявил он.Возле населенных пунктов Изюм и Снежковка также перехвачены три снаряда от РСЗО "Смерч".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/spetsoperatsiya-1787630507.html

https://ria.ru/20220509/aviatsiya-1787631493.html

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Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и истребителях ВСУ Российские средства ПВО минувшей ночью сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25, три беспилотника в районе острова Змеиный, в том числе два "Байрактар-ТБ2", а также 12 других беспилотников в Харьковской и Черкасской областях, в ДНР и ЛНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-09T13:01 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, су-25, миг-29