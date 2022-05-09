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Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/ukraina-1787631037.html
Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный
Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный - РИА Новости, 09.05.2022
Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный
В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", сообщил в понедельник официальный... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:54
2022-05-09T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", - заявил он.
https://ria.ru/20220509/rakety-1787632717.html
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в мире, украина
12:54 09.05.2022 (обновлено: 13:05 09.05.2022)
 
Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный

Минобороны: российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный

CC BY-SA 3.0 / Shao / Остров Змеиный
Остров Змеиный - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Shao /
Остров Змеиный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", - заявил он.
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Вчера, 13:04Специальная военная операция на Украине
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