https://ria.ru/20220509/ukraina-1787631037.html
Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный
Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный - РИА Новости, 09.05.2022
Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный
В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", сообщил в понедельник официальный... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:54
2022-05-09T12:54
2022-05-09T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", - заявил он.
https://ria.ru/20220509/rakety-1787632717.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
12:54 09.05.2022 (обновлено: 13:05 09.05.2022)
Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный
Минобороны: российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный