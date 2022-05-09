https://ria.ru/20220509/ukraina-1787631037.html

Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный

Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный - РИА Новости, 09.05.2022

Российские военные уничтожили три украинских БПЛА в районе острова Змеиный

В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", сообщил в понедельник официальный... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:54

2022-05-09T12:54

2022-05-09T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2", - заявил он.

https://ria.ru/20220509/rakety-1787632717.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина