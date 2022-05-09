https://ria.ru/20220509/udar-1787697776.html

Полянский рассказал о планах Украины нанести удары по России

Полянский рассказал о планах Украины нанести удары по России - РИА Новости, 09.05.2022

Полянский рассказал о планах Украины нанести удары по России

Документы, найденные в ходе спецоперации на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины, заявил... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:33

2022-05-09T21:33

2022-05-09T22:31

украина

спецоперация

оон

нато

в мире

владимир путин

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 9 мая — РИА Новости. Документы, найденные в ходе спецоперации на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись", — сказал он в эфире телеканала Sky News.Дипломат также подчеркнул, что аналогичные планы разрабатывались в отношении Донбасса."И документы генеральского состава Украины, которые мы достали, указывают на это", — добавил Полянский.Таким образом, по его словам, Россия нанесла своего рода упреждающий удар."Мы сделали это в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, и мы уведомили ООН об этом", — подытожил зампостпреда.Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на самооборону в случае вооруженного нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html

https://ria.ru/20220509/oon-1787615707.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, спецоперация, оон, нато, в мире, владимир путин, россия, донбасс