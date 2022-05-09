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Полянский рассказал о планах Украины нанести удары по России - РИА Новости, 09.05.2022
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Полянский рассказал о планах Украины нанести удары по России
Полянский рассказал о планах Украины нанести удары по России - РИА Новости, 09.05.2022
Полянский рассказал о планах Украины нанести удары по России
Документы, найденные в ходе спецоперации на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины, заявил... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:33
2022-05-09T22:31
украина
спецоперация
оон
нато
в мире
владимир путин
россия
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ООН, 9 мая — РИА Новости. Документы, найденные в ходе спецоперации на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись", — сказал он в эфире телеканала Sky News.Дипломат также подчеркнул, что аналогичные планы разрабатывались в отношении Донбасса."И документы генеральского состава Украины, которые мы достали, указывают на это", — добавил Полянский.Таким образом, по его словам, Россия нанесла своего рода упреждающий удар."Мы сделали это в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, и мы уведомили ООН об этом", — подытожил зампостпреда.Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на самооборону в случае вооруженного нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html
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украина, спецоперация, оон, нато, в мире, владимир путин, россия, донбасс
21:33 09.05.2022 (обновлено: 22:31 09.05.2022)
 
Полянский рассказал о планах Украины нанести удары по России

Полянский заявил, что Украина планировала нанести удары по России согласно документам

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 мая — РИА Новости. Документы, найденные в ходе спецоперации на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись", — сказал он в эфире телеканала Sky News.
Дипломат также подчеркнул, что аналогичные планы разрабатывались в отношении Донбасса.
"И документы генеральского состава Украины, которые мы достали, указывают на это", — добавил Полянский.
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Таким образом, по его словам, Россия нанесла своего рода упреждающий удар.
"Мы сделали это в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, и мы уведомили ООН об этом", — подытожил зампостпреда.
Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на самооборону в случае вооруженного нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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УкраинаСпецоперацияООННАТОВ миреВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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