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В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком" - РИА Новости, 09.05.2022
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В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком"
В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком" - РИА Новости, 09.05.2022
В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком"
Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы собрало более 95 тысяч человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:10
2022-05-09T13:10
день победы — 2022
общество
александр моор
тюменская область
тюмень
день победы
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы собрало более 95 тысяч человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Первое шествие жителей города с портретами родственников-фронтовиков состоялось 15 лет назад, 9 мая 2007 года, его инициатором выступил нынешний сопредседатель центрального штаба "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов."Более 95 000 человек приняли участие в юбилейном шествии "Бессмертного полка" в Тюмени сегодня, 9 мая. Масштабная колонна прошла по улице Республики от Центральной площади до Технопарка", - говорится в сообщении информцентра.Накануне Дня Победы губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале призвал жителей региона выйти на акцию с портретами своих родных, которые сражались с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны или самоотверженно трудились в тылу, чтобы отдать дань памяти великому поколению победителей. Сам он 9 мая в "Бессмертном полку" в Тюмени прошел с портретом своего деда Нестера Павловича Черкасова.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, александр моор, тюменская область, тюмень, день победы
13:10 09.05.2022
 
В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком"

Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы собрало более 95 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы собрало более 95 тысяч человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Первое шествие жителей города с портретами родственников-фронтовиков состоялось 15 лет назад, 9 мая 2007 года, его инициатором выступил нынешний сопредседатель центрального штаба "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:07День Победы — 2022
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"Более 95 000 человек приняли участие в юбилейном шествии "Бессмертного полка" в Тюмени сегодня, 9 мая. Масштабная колонна прошла по улице Республики от Центральной площади до Технопарка", - говорится в сообщении информцентра.
Накануне Дня Победы губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале призвал жителей региона выйти на акцию с портретами своих родных, которые сражались с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны или самоотверженно трудились в тылу, чтобы отдать дань памяти великому поколению победителей. Сам он 9 мая в "Бессмертном полку" в Тюмени прошел с портретом своего деда Нестера Павловича Черкасова.
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