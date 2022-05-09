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В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком"
В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком" - РИА Новости, 09.05.2022
В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком"
Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы собрало более 95 тысяч человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:10
2022-05-09T13:10
2022-05-09T13:10
день победы — 2022
общество
александр моор
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тюмень
день победы
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы собрало более 95 тысяч человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Первое шествие жителей города с портретами родственников-фронтовиков состоялось 15 лет назад, 9 мая 2007 года, его инициатором выступил нынешний сопредседатель центрального штаба "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов."Более 95 000 человек приняли участие в юбилейном шествии "Бессмертного полка" в Тюмени сегодня, 9 мая. Масштабная колонна прошла по улице Республики от Центральной площади до Технопарка", - говорится в сообщении информцентра.Накануне Дня Победы губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале призвал жителей региона выйти на акцию с портретами своих родных, которые сражались с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны или самоотверженно трудились в тылу, чтобы отдать дань памяти великому поколению победителей. Сам он 9 мая в "Бессмертном полку" в Тюмени прошел с портретом своего деда Нестера Павловича Черкасова.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/polk-1787633168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр моор, тюменская область, тюмень, день победы
В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком"
Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы собрало более 95 тысяч человек