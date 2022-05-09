https://ria.ru/20220509/tyumen-1787633736.html

В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком"

В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком" - РИА Новости, 09.05.2022

В Тюмени более 95 тысяч человек прошли с "Бессмертным полком"

Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы собрало более 95 тысяч человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:10

2022-05-09T13:10

2022-05-09T13:10

день победы — 2022

общество

александр моор

тюменская область

тюмень

день победы

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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы собрало более 95 тысяч человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Первое шествие жителей города с портретами родственников-фронтовиков состоялось 15 лет назад, 9 мая 2007 года, его инициатором выступил нынешний сопредседатель центрального штаба "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов."Более 95 000 человек приняли участие в юбилейном шествии "Бессмертного полка" в Тюмени сегодня, 9 мая. Масштабная колонна прошла по улице Республики от Центральной площади до Технопарка", - говорится в сообщении информцентра.Накануне Дня Победы губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале призвал жителей региона выйти на акцию с портретами своих родных, которые сражались с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны или самоотверженно трудились в тылу, чтобы отдать дань памяти великому поколению победителей. Сам он 9 мая в "Бессмертном полку" в Тюмени прошел с портретом своего деда Нестера Павловича Черкасова.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/polk-1787633168.html

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тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр моор, тюменская область, тюмень, день победы