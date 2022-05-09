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В Твери в День Победы состоялось торжественное прохождение войск гарнизона

В Твери в День Победы состоялось торжественное прохождение войск гарнизона - РИА Новости, 09.05.2022

В Твери в День Победы состоялось торжественное прохождение войск гарнизона

В столице Верхневолжья – городе воинской славы Твери – 9 мая состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона в честь 77-й... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:33

2022-05-09T15:33

2022-05-09T15:35

тверская область

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игорь руденя

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ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. В столице Верхневолжья – городе воинской славы Твери – 9 мая состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона в честь 77-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Почетными гостями события стали фронтовики."Мы всегда будем помнить подвиг советских воинов, партизан и подпольщиков, мирных жителей на земле Верхневолжья. Практически с первых дней Великой Отечественной войны на долгие три года наша область стала местом ожесточённых боёв с врагом – территорией мужества, стойкости и отваги. Мы никогда не забудем, что именно с освобождения первого областного центра, города Калинина, начался победный путь на Берлин. Самоотверженность советских воинов на тверской земле позволила Красной Армии одержать победы в решающих сражениях под Москвой и Сталинградом", - отметил на митинге губернатор региона Игорь Руденя.Участники торжества почтили минутой молчания память защитников страны.В строю на площади святого благоверного князя Михаила Тверского прошли знаменная группа Тверского территориального гарнизона и знаменный взвод Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова; профессорско-преподавательский состав академии ВКО, офицеры-слушатели и курсанты; летчики 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии; офицеры УФСИН России по Тверской области; учащиеся выпускного курса Тверского суворовского военного училища, кадеты.По площади прошла боевая и военная техника Тверского гарнизона.По завершении прохождения войск и техники Руденя вместе с ветеранами возложил цветы к стеле "Тверь – город воинской славы".Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, игорь руденя, георгий жуков, москва, россия, тверь, тверская область, тверское суворовское военное училище, день победы