https://ria.ru/20220509/tskhinval-1787616508.html

В Цхинвале начался Парад Победы

В Цхинвале начался Парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Цхинвале начался Парад Победы

Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Театральной площади Цхинвала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:30

2022-05-09T11:30

2022-05-09T11:30

день победы — 2022

в мире

анатолий бибилов

южная осетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

день победы

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ЦХИНВАЛ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Театральной площади Цхинвала, передает корреспондент РИА Новости.Парад Победы принимает президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он будет исполнять обязанности главы республики до инаугурации избранного президента Алана Гаглоева.Под звуки "Священной войны" на Красную площадь внесли государственный флаг Южной Осетии и Знамя Победы.В военном параде участвует около 800 военнослужащих и сотрудников министерства обороны Южной Осетии, МВД, МЧС, пограничной службы КГБ, министерства юстиции и военнослужащие 4-ой гвардейской военной базы Министерства обороны России.Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тысячи погибли, более 7 тысяч пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/peterburg-1787615236.html

https://ria.ru/20220509/parad-1787614444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анатолий бибилов, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, день победы