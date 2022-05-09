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В Цхинвале начался Парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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В Цхинвале начался Парад Победы
В Цхинвале начался Парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Цхинвале начался Парад Победы
Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Театральной площади Цхинвала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:30
2022-05-09T11:30
день победы — 2022
в мире
анатолий бибилов
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
день победы
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ЦХИНВАЛ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Театральной площади Цхинвала, передает корреспондент РИА Новости.Парад Победы принимает президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он будет исполнять обязанности главы республики до инаугурации избранного президента Алана Гаглоева.Под звуки "Священной войны" на Красную площадь внесли государственный флаг Южной Осетии и Знамя Победы.В военном параде участвует около 800 военнослужащих и сотрудников министерства обороны Южной Осетии, МВД, МЧС, пограничной службы КГБ, министерства юстиции и военнослужащие 4-ой гвардейской военной базы Министерства обороны России.Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тысячи погибли, более 7 тысяч пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/peterburg-1787615236.html
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южная осетия
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в мире, анатолий бибилов, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, день победы
11:30 09.05.2022
 
В Цхинвале начался Парад Победы

В столице Южной Осетии Цхинвале начался Парад Победы

© РИА Новости / Альбина ОлисаеваВоенный Парад в Цхинвале
Военный Парад в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Альбина Олисаева
Военный Парад в Цхинвале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Театральной площади Цхинвала, передает корреспондент РИА Новости.
Парад Победы принимает президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он будет исполнять обязанности главы республики до инаугурации избранного президента Алана Гаглоева.
Танк Т-34-85 на военном параде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:23День Победы — 2022
В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы
Под звуки "Священной войны" на Красную площадь внесли государственный флаг Южной Осетии и Знамя Победы.
В военном параде участвует около 800 военнослужащих и сотрудников министерства обороны Южной Осетии, МВД, МЧС, пограничной службы КГБ, министерства юстиции и военнослужащие 4-ой гвардейской военной базы Министерства обороны России.
Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тысячи погибли, более 7 тысяч пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
Военный парад в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:17День Победы — 2022
В военном параде в Ростове-на-Дону приняли участие около 2,5 тысячи человек
 
День Победы — 2022В миреАнатолий БибиловЮжная ОсетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДень Победы
 
 
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