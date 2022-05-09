Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/tovarooborot-1787584328.html
Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента
Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента - РИА Новости, 09.05.2022
Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,09 РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T07:24
2022-05-09T07:25
в мире
россия
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746041843_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_0f20ec5b5f2f4ae76b4c279e6f42f419.jpg
ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,09 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 11,3% в годовом выражении и составил 20,24 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 37,8%, составив 30,85 миллиарда долларов.Отдельно в апреле товарооборот России и Китая составил 12,66 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 3,8 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 8,8 миллиарда.
https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746041843_117:0:1717:1200_1920x0_80_0_0_426d639b796b3a650b177e6aa27f65bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, экономика
07:24 09.05.2022 (обновлено: 07:25 09.05.2022)
 
Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента

Товарооборот России и Китая за первые четыре месяца 2022 года вырос на 25,9 процента

CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Rail tracks at Manzhouli Railway StationЖелезнодорожная станция
Железнодорожная станция - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Rail tracks at Manzhouli Railway Station
Железнодорожная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,09 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 11,3% в годовом выражении и составил 20,24 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 37,8%, составив 30,85 миллиарда долларов.
Погрузка контейнера - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 05:45
Контейнеры ищут новые пути: грузы едут на восточное и южное направления
Отдельно в апреле товарооборот России и Китая составил 12,66 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 3,8 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 8,8 миллиарда.
 
В миреРоссияКитайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала