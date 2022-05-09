https://ria.ru/20220509/tovarooborot-1787584328.html
Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента
Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента - РИА Новости, 09.05.2022
Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,09 РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T07:24
2022-05-09T07:24
2022-05-09T07:25
в мире
россия
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746041843_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_0f20ec5b5f2f4ae76b4c279e6f42f419.jpg
ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,09 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 11,3% в годовом выражении и составил 20,24 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 37,8%, составив 30,85 миллиарда долларов.Отдельно в апреле товарооборот России и Китая составил 12,66 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 3,8 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 8,8 миллиарда.
https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746041843_117:0:1717:1200_1920x0_80_0_0_426d639b796b3a650b177e6aa27f65bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, экономика
07:24 09.05.2022 (обновлено: 07:25 09.05.2022)
Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента
Товарооборот России и Китая за первые четыре месяца 2022 года вырос на 25,9 процента