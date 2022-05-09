https://ria.ru/20220509/tovarooborot-1787584328.html

Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента

Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента - РИА Новости, 09.05.2022

Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,09 РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T07:24

2022-05-09T07:24

2022-05-09T07:25

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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,09 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 11,3% в годовом выражении и составил 20,24 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 37,8%, составив 30,85 миллиарда долларов.Отдельно в апреле товарооборот России и Китая составил 12,66 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 3,8 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 8,8 миллиарда.

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россия

китай

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Максим Горбачев

в мире, россия, китай, экономика