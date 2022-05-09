01:00 09.05.2022 (обновлено: 01:01 09.05.2022)
ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США
Минобороны: ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику из США в районе населенного пункта Соледар, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе Соледара ракетными войсками была уничтожена установка реактивной системы залпового огня "Смерч".
В субботу Конашенков сообщил, что ракеты комплексов "Искандер" уничтожили крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, у железнодорожных станций Красноград и Карловка в Харьковской области.
Новые поставки оружия Киеву
Президент США Джо Байден в пятницу вечером объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины. Стоимость нового пакета военной помощи составляет до 150 миллионов долларов, сообщила американская администрация.
По данным Пентагона, из его резервов украинским военным будут переданы еще 25 тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три контрбатарейных радара AN/TPQ-36, средства радиоэлектронной борьбы, а также "полевое оборудование и запасные части".
Это девятая партия американского вооружения, которая передается Украине с августа 2021 года. Всего с начала президентства Джо Байдена на эти цели было выделено 4,5 миллиарда долларов, в том числе 3,8 миллиарда с 24 февраля – начала российской военной спецоперации.
Специальная военная операция
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Как указывал Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.