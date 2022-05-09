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ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/tekhnika-1787572955.html
ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США
ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США - РИА Новости, 09.05.2022
ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США
Вооруженные силы России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику из США в районе населенного пункта Соледар, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:00
2022-05-09T01:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джо байден
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику из США в районе населенного пункта Соледар, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ", - сказал генерал.Кроме того, в районе Соледара ракетными войсками была уничтожена установка реактивной системы залпового огня "Смерч".В субботу Конашенков сообщил, что ракеты комплексов "Искандер" уничтожили крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, у железнодорожных станций Красноград и Карловка в Харьковской области.Новые поставки оружия КиевуПрезидент США Джо Байден в пятницу вечером объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины. Стоимость нового пакета военной помощи составляет до 150 миллионов долларов, сообщила американская администрация.По данным Пентагона, из его резервов украинским военным будут переданы еще 25 тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три контрбатарейных радара AN/TPQ-36, средства радиоэлектронной борьбы, а также "полевое оборудование и запасные части".Это девятая партия американского вооружения, которая передается Украине с августа 2021 года. Всего с начала президентства Джо Байдена на эти цели было выделено 4,5 миллиарда долларов, в том числе 3,8 миллиарда с 24 февраля – начала российской военной спецоперации.Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Как указывал Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787496041.html
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россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
01:00 09.05.2022 (обновлено: 01:01 09.05.2022)
 
ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США

Минобороны: ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику из США в районе населенного пункта Соледар, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ", - сказал генерал.
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В США заявили о бесполезности передаваемой Украине военной техники
Кроме того, в районе Соледара ракетными войсками была уничтожена установка реактивной системы залпового огня "Смерч".
В субботу Конашенков сообщил, что ракеты комплексов "Искандер" уничтожили крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, у железнодорожных станций Красноград и Карловка в Харьковской области.

Новые поставки оружия Киеву

Президент США Джо Байден в пятницу вечером объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины. Стоимость нового пакета военной помощи составляет до 150 миллионов долларов, сообщила американская администрация.
По данным Пентагона, из его резервов украинским военным будут переданы еще 25 тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три контрбатарейных радара AN/TPQ-36, средства радиоэлектронной борьбы, а также "полевое оборудование и запасные части".
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Пленный офицер ВСУ рассказал о плохом снабжении украинских военных
Это девятая партия американского вооружения, которая передается Украине с августа 2021 года. Всего с начала президентства Джо Байдена на эти цели было выделено 4,5 миллиарда долларов, в том числе 3,8 миллиарда с 24 февраля – начала российской военной спецоперации.

Специальная военная операция

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Как указывал Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 22:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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