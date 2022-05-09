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Дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата"

Дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата" - РИА Новости, 09.05.2022

Дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата"

Российские дипломаты во главе с послом РФ в Эстонии Владимиром Липаевым в понедельник возложили на таллинском военном кладбище венок к подножию памятника... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:07

2022-05-09T13:07

2022-05-09T13:07

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты во главе с послом РФ в Эстонии Владимиром Липаевым в понедельник возложили на таллинском военном кладбище венок к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к "Бронзовому солдату".Цветы к монументу начали приносить еще в субботу и воскресенье. За порядком на кладбище следит усиленный состав полиции в ее задачу также входит контроль за соблюдением запрета на публичную демонстрацию запрещенной символики.Полиция на подходе к памятнику установила ограждения, сделав два коридора на вход и на выход, чтобы потоки людей не пересекались. Территория у самого памятника также огорожена, там может поместиться небольшое число пришедших к монументу. Улица Фильтри, ведущая к военному кладбищу, в воскресенье и в понедельник закрыта для проезда автомашин, отмечает полиция.Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.Парламент Эстонии 21 апреля принял закон а запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро, или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/diplomaty-1787625583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, таллин, россия, день победы