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Дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата" - РИА Новости, 09.05.2022
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Дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата"
Дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата" - РИА Новости, 09.05.2022
Дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата"
Российские дипломаты во главе с послом РФ в Эстонии Владимиром Липаевым в понедельник возложили на таллинском военном кладбище венок к подножию памятника... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:07
2022-05-09T13:07
день победы — 2022
в мире
эстония
таллин
россия
день победы
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты во главе с послом РФ в Эстонии Владимиром Липаевым в понедельник возложили на таллинском военном кладбище венок к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к "Бронзовому солдату".Цветы к монументу начали приносить еще в субботу и воскресенье. За порядком на кладбище следит усиленный состав полиции в ее задачу также входит контроль за соблюдением запрета на публичную демонстрацию запрещенной символики.Полиция на подходе к памятнику установила ограждения, сделав два коридора на вход и на выход, чтобы потоки людей не пересекались. Территория у самого памятника также огорожена, там может поместиться небольшое число пришедших к монументу. Улица Фильтри, ведущая к военному кладбищу, в воскресенье и в понедельник закрыта для проезда автомашин, отмечает полиция.Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.Парламент Эстонии 21 апреля принял закон а запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро, или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/diplomaty-1787625583.html
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в мире, эстония, таллин, россия, день победы
13:07 09.05.2022
 
Дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата"

Российские дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата"

© РИА Новости / Илья Матусихис / Перейти в фотобанкПамятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище
Памятник советскому Воину-освободителю Бронзовый солдат на таллинском Военном кладбище - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Матусихис
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Памятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты во главе с послом РФ в Эстонии Владимиром Липаевым в понедельник возложили на таллинском военном кладбище венок к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к "Бронзовому солдату".
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 12:21День Победы — 2022
Российские дипломаты возложили венки к памятнику Панфилову в Нур-Султане
Цветы к монументу начали приносить еще в субботу и воскресенье. За порядком на кладбище следит усиленный состав полиции в ее задачу также входит контроль за соблюдением запрета на публичную демонстрацию запрещенной символики.
Полиция на подходе к памятнику установила ограждения, сделав два коридора на вход и на выход, чтобы потоки людей не пересекались. Территория у самого памятника также огорожена, там может поместиться небольшое число пришедших к монументу. Улица Фильтри, ведущая к военному кладбищу, в воскресенье и в понедельник закрыта для проезда автомашин, отмечает полиция.
Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
Парламент Эстонии 21 апреля принял закон а запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро, или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.
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