https://ria.ru/20220509/tadzhikistan-1787601270.html

На базе России в Таджикистане состоялось шествие, посвященное Дню Победы

На базе России в Таджикистане состоялось шествие, посвященное Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022

На базе России в Таджикистане состоялось шествие, посвященное Дню Победы

Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, состоялось на военной базе РФ в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:20

2022-05-09T10:20

2022-05-09T16:12

день победы — 2022

безопасность

таджикистан

день победы

россия

душанбе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, состоялось на военной базе РФ в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приняли участие в торжественном шествии, посвященном празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.В ходе построения командир российского соединения полковник Евгений Ковылин поздравил личный состав соединения с днем Победы и зачитал поздравительный приказ.На строевом плацу от российского соединения была задействована знаменная группа и парадные расчеты мотострелковых, артиллерийских, разведывательных и других подразделений. Офицеры, сержанты, солдаты прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра.Впервые в этом году парадный расчет, состоящий из военнослужащих - женщин, принял участие в праздничном мероприятии. Девушки прошли строем в военной форме, украшенной георгиевскими ленточками.Помимо торжественного шествия, на мемориальном комплексе Героев, павших на полях сражения в годы Великой Отечественной войны, военнослужащие возложили венки и цветы к Вечному огню.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787591414.html

https://ria.ru/20220509/polk-1787587455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, таджикистан, день победы, россия, душанбе