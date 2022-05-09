https://ria.ru/20220509/tadzhikistan-1787601270.html
На базе России в Таджикистане состоялось шествие, посвященное Дню Победы
На базе России в Таджикистане состоялось шествие, посвященное Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022
На базе России в Таджикистане состоялось шествие, посвященное Дню Победы
Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, состоялось на военной базе РФ в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:20
2022-05-09T10:20
2022-05-09T16:12
день победы — 2022
безопасность
таджикистан
день победы
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, состоялось на военной базе РФ в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приняли участие в торжественном шествии, посвященном празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.В ходе построения командир российского соединения полковник Евгений Ковылин поздравил личный состав соединения с днем Победы и зачитал поздравительный приказ.На строевом плацу от российского соединения была задействована знаменная группа и парадные расчеты мотострелковых, артиллерийских, разведывательных и других подразделений. Офицеры, сержанты, солдаты прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра.Впервые в этом году парадный расчет, состоящий из военнослужащих - женщин, принял участие в праздничном мероприятии. Девушки прошли строем в военной форме, украшенной георгиевскими ленточками.Помимо торжественного шествия, на мемориальном комплексе Героев, павших на полях сражения в годы Великой Отечественной войны, военнослужащие возложили венки и цветы к Вечному огню.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787591414.html
https://ria.ru/20220509/polk-1787587455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, таджикистан, день победы, россия, душанбе
10:20 09.05.2022 (обновлено: 16:12 09.05.2022)
На базе России в Таджикистане состоялось шествие, посвященное Дню Победы
На военной базе России в Таджикистане состоялось шествие, посвященное Дню Победы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, состоялось на военной базе РФ в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане
, приняли участие в торжественном шествии, посвященном празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
В ходе построения командир российского соединения полковник Евгений Ковылин поздравил личный состав соединения с днем Победы и зачитал поздравительный приказ.
На строевом плацу от российского соединения была задействована знаменная группа и парадные расчеты мотострелковых, артиллерийских, разведывательных и других подразделений. Офицеры, сержанты, солдаты прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра.
Впервые в этом году парадный расчет, состоящий из военнослужащих - женщин, принял участие в праздничном мероприятии. Девушки прошли строем в военной форме, украшенной георгиевскими ленточками.
Помимо торжественного шествия, на мемориальном комплексе Героев, павших на полях сражения в годы Великой Отечественной войны, военнослужащие возложили венки и цветы к Вечному огню.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России
за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе
и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.