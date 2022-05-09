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Президент Таджикистана возложил венок к Вечному огню в парке Победы

Президент Таджикистана возложил венок к Вечному огню в парке Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Президент Таджикистана возложил венок к Вечному огню в парке Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил венок к Вечному огню в душанбинском парке Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:50

2022-05-09T09:50

2022-05-09T09:50

день победы — 2022

в мире

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россия

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ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил венок к Вечному огню в душанбинском парке Победы, передает корреспондент РИА Новости.После минуты молчания под траурные мелодии, исполняемые оркестром минобороны Таджикистана, Рахмон возложил венок к Вечному огню. После президента венки возложили: спикеры верхней и нижней палаты парламента Рустам Эмомали и Махмадтохир Зокирзода, премьер-министр Кохир Расулзода, руководители силовых и правоохранительных структур страны, посол РФ Игорь Лякин-Фролов, командир 201-й военной базы РФ полковник Евгений Ковылин и ветераны. После возложения в торжественном марше под песню "День Победы" прошла рота военнослужащих комендантского полка столичного гарнизона и военный оркестр закрыл шествие маршем "Прощание славянки". На мероприятии присутствовали послы стран и международных организаций, аккредитованных в Таджикистане.В своем телевизионном поздравительном послании в честь празднования 77-й годовщины Победы над фашизмом Рахмон отметил важность значения 9 мая для таджикского народа.Он отметил, что из полуторамиллионного населения Таджикистана в 1941 году на поля сражений было отправлено более 300 тысяч человек – 20 % населения республики, то есть основная рабочая сила. "Из них погибли и пропали без вести 92 тысячи человек. Более 60 было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 – были награждены орденами "Славы" трёх степеней, 55 тысяч были награждены орденами и медалями", - сообщил президент.Он сказал, что сегодня из сотен тысяч ветеранов войны в нашей стране на учёте состоят всего 57 человек, которые находятся на попечении государства и правительства страны.В этом году в Таджикистане ветеранам Второй мировой войны 1941-1945 годов от имени президента выплатили по 15 тысяч сомони (1,2 тысячи долларов).Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787594700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь лякин-фролов, таджикистан, россия, эмомали рахмон