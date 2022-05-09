https://ria.ru/20220509/stagflyatsiya-1787623974.html

Евросоюзу предрекли стагфляцию из-за кризиса на Украине

Евросоюзу предрекли стагфляцию из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 09.05.2022

Евросоюзу предрекли стагфляцию из-за кризиса на Украине

Экономику стран Евросоюза поразит сочетание рецессии и рекордной инфляции, чему активно способствует украинский кризис, пишет газета Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:09

2022-05-09T12:09

2022-05-09T15:55

экономика

цены на нефть

европа

германия

украина

kfw

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экономику стран Евросоюза поразит сочетание рецессии и рекордной инфляции, чему активно способствует украинский кризис, пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Среди проблем, с которыми уже столкнулись в Европе, СМИ назвало небывалый уровень потребительских цен, выросший по сравнению с прошлым годом на семь с половиной процентов, а также инфляция — рекордная с самого момента основания еврозоны в 1999 году."Из-за экстремально высоких цен на энергию и продукты лишь немногое осталось от ожидавшегося экономического бума", — отметил Фритци Колер-Гейб, экономист из немецкого банка KfW. По мнению экспертов, замедление европейской экономики, пострадавшей от пандемии, усугубилось из-за украинского кризиса, который обрушил надежды на быстрое восстановление прежних темпов развития Евросоюза.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.

https://ria.ru/20220509/prodovolstvie-1787576899.html

https://ria.ru/20220507/opros-1787426424.html

европа

германия

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, европа, германия, украина, kfw, ситуация в днр и лнр