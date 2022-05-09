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Евросоюзу предрекли стагфляцию из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
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Евросоюзу предрекли стагфляцию из-за кризиса на Украине
Евросоюзу предрекли стагфляцию из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
Евросоюзу предрекли стагфляцию из-за кризиса на Украине
Экономику стран Евросоюза поразит сочетание рецессии и рекордной инфляции, чему активно способствует украинский кризис, пишет газета Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:09
2022-05-09T15:55
экономика
цены на нефть
европа
германия
украина
kfw
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экономику стран Евросоюза поразит сочетание рецессии и рекордной инфляции, чему активно способствует украинский кризис, пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Среди проблем, с которыми уже столкнулись в Европе, СМИ назвало небывалый уровень потребительских цен, выросший по сравнению с прошлым годом на семь с половиной процентов, а также инфляция — рекордная с самого момента основания еврозоны в 1999 году."Из-за экстремально высоких цен на энергию и продукты лишь немногое осталось от ожидавшегося экономического бума", — отметил Фритци Колер-Гейб, экономист из немецкого банка KfW. По мнению экспертов, замедление европейской экономики, пострадавшей от пандемии, усугубилось из-за украинского кризиса, который обрушил надежды на быстрое восстановление прежних темпов развития Евросоюза.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
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экономика, цены на нефть, европа, германия, украина, kfw, ситуация в днр и лнр
12:09 09.05.2022 (обновлено: 15:55 09.05.2022)
 
Евросоюзу предрекли стагфляцию из-за кризиса на Украине

DWN: Евросоюз ждет рекордная стагфляция, спровоцированная украинским кризисом

© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, FileФлаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте, Германия
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, File
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экономику стран Евросоюза поразит сочетание рецессии и рекордной инфляции, чему активно способствует украинский кризис, пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Среди проблем, с которыми уже столкнулись в Европе, СМИ назвало небывалый уровень потребительских цен, выросший по сравнению с прошлым годом на семь с половиной процентов, а также инфляция рекордная с самого момента основания еврозоны в 1999 году.
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"Из-за экстремально высоких цен на энергию и продукты лишь немногое осталось от ожидавшегося экономического бума", отметил Фритци Колер-Гейб, экономист из немецкого банка KfW. По мнению экспертов, замедление европейской экономики, пострадавшей от пандемии, усугубилось из-за украинского кризиса, который обрушил надежды на быстрое восстановление прежних темпов развития Евросоюза.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
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