https://ria.ru/20220509/ssha-1787601789.html

США после распада СССР заговорили о своей исключительности, заявил Путин

США после распада СССР заговорили о своей исключительности, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

США после распада СССР заговорили о своей исключительности, заявил Путин

США после распада СССР заговорили о своей исключительности. унижая весь мир и своих сателлитов, но Россия - другая страна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:21

2022-05-09T10:21

2022-05-09T10:40

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США после распада СССР заговорили о своей исключительности. унижая весь мир и своих сателлитов, но Россия - другая страна, заявил президент РФ Владимир Путин."США, особенно после распада СССР, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают и покорно все это проглатывают. Но мы другая страна", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ссср, россия, владимир путин