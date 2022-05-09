10:21 09.05.2022 (обновлено: 10:40 09.05.2022)
США после распада СССР заговорили о своей исключительности, заявил Путин
Президент Путин: США заговорили о своей исключительности, унижая весь мир
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГости на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США после распада СССР заговорили о своей исключительности. унижая весь мир и своих сателлитов, но Россия - другая страна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"США, особенно после распада СССР, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают и покорно все это проглатывают. Но мы другая страна", - сказал Путин, выступая на параде Победы.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".