Рейтинг@Mail.ru
США после распада СССР заговорили о своей исключительности, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/ssha-1787601789.html
США после распада СССР заговорили о своей исключительности, заявил Путин
США после распада СССР заговорили о своей исключительности, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
США после распада СССР заговорили о своей исключительности, заявил Путин
США после распада СССР заговорили о своей исключительности. унижая весь мир и своих сателлитов, но Россия - другая страна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:21
2022-05-09T10:40
день победы — 2022
в мире
ссср
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787600952_0:110:3446:2048_1920x0_80_0_0_7d605c08bfdad2edb2f29f1d2012c19a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США после распада СССР заговорили о своей исключительности. унижая весь мир и своих сателлитов, но Россия - другая страна, заявил президент РФ Владимир Путин."США, особенно после распада СССР, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают и покорно все это проглатывают. Но мы другая страна", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/zapad-1787602587.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787600952_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_8e385540fda70672f88d820fbed52c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ссср, россия, владимир путин
10:21 09.05.2022 (обновлено: 10:40 09.05.2022)
 
США после распада СССР заговорили о своей исключительности, заявил Путин

Президент Путин: США заговорили о своей исключительности, унижая весь мир

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГости на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Гости на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США после распада СССР заговорили о своей исключительности. унижая весь мир и своих сателлитов, но Россия - другая страна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"США, особенно после распада СССР, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают и покорно все это проглатывают. Но мы другая страна", - сказал Путин, выступая на параде Победы.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 10:25День Победы — 2022
Запад перечеркивает мужество тех, кто выстрадал Победу, заявил Путин
 
День Победы — 2022В миреСССРРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала