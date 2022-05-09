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В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга на акции "Бессмертный полк"

В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга на акции "Бессмертный полк"

Ветераны-фронтовики поздравили друг друга с Днем Победы в ходе онлайн-конференции "Бессмертный полк" в США. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T04:39

2022-05-09T04:39

2022-05-09T04:39

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Ветераны-фронтовики поздравили друг друга с Днем Победы в ходе онлайн-конференции "Бессмертный полк" в США.К акции подключились российские соотечественники и американские ветераны более чем из 20 городов США, в том числе из Нью-Йорка, Сиэтла, Вашингтона, Бостона."Поздравляю с днем Великой Победы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Да здравствует Великая Победа!" - обратился к участникам ветеран Великой Отечественной войны Израиль Дягтель из Портленда.Другой ветеран Ян Незнанский назвал отрицание Победы "отвратительной мыслью". "Победа, которая была в 1945 году, это неповторимое явление. Не было бы Победы, не было бы нас. Поэтому нам, которые остаются еще жить и мечтать о лучшем, нужно думать только о хорошем - чтобы победила правда, победила честность", - заявил он.Участник войны Леонид Розенберг пожелал потомкам дожить до его лет в добром здравии. "И помните о нашем подвиге. Помните, что мы преобразовали мир. Потому что, если бы Гитлер и его вооруженные силы завоевали Советский Союз и другие страны, была бы беда", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, день победы