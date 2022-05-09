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В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга на акции "Бессмертный полк"
В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга на акции "Бессмертный полк"
Ветераны-фронтовики поздравили друг друга с Днем Победы в ходе онлайн-конференции "Бессмертный полк" в США. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T04:39
2022-05-09T04:39
2022-05-09T04:39
день победы — 2022
в мире
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день победы
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Ветераны-фронтовики поздравили друг друга с Днем Победы в ходе онлайн-конференции "Бессмертный полк" в США.К акции подключились российские соотечественники и американские ветераны более чем из 20 городов США, в том числе из Нью-Йорка, Сиэтла, Вашингтона, Бостона."Поздравляю с днем Великой Победы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Да здравствует Великая Победа!" - обратился к участникам ветеран Великой Отечественной войны Израиль Дягтель из Портленда.Другой ветеран Ян Незнанский назвал отрицание Победы "отвратительной мыслью". "Победа, которая была в 1945 году, это неповторимое явление. Не было бы Победы, не было бы нас. Поэтому нам, которые остаются еще жить и мечтать о лучшем, нужно думать только о хорошем - чтобы победила правда, победила честность", - заявил он.Участник войны Леонид Розенберг пожелал потомкам дожить до его лет в добром здравии. "И помните о нашем подвиге. Помните, что мы преобразовали мир. Потому что, если бы Гитлер и его вооруженные силы завоевали Советский Союз и другие страны, была бы беда", - сказал он.
https://ria.ru/20220509/vladivostok-1787578950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, день победы
В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга на акции "Бессмертный полк"
В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга с Днем Победы на акции "Бессмертный полк"
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Ветераны-фронтовики поздравили друг друга с Днем Победы в ходе онлайн-конференции "Бессмертный полк" в США.
К акции подключились российские соотечественники и американские ветераны более чем из 20 городов США
, в том числе из Нью-Йорка
, Сиэтла
, Вашингтона
, Бостона
.
"Поздравляю с днем Великой Победы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Да здравствует Великая Победа!" - обратился к участникам ветеран Великой Отечественной войны Израиль Дягтель из Портленда
.
Другой ветеран Ян Незнанский назвал отрицание Победы "отвратительной мыслью". "Победа, которая была в 1945 году, это неповторимое явление. Не было бы Победы, не было бы нас. Поэтому нам, которые остаются еще жить и мечтать о лучшем, нужно думать только о хорошем - чтобы победила правда, победила честность", - заявил он.
Участник войны Леонид Розенберг пожелал потомкам дожить до его лет в добром здравии. "И помните о нашем подвиге. Помните, что мы преобразовали мир. Потому что, если бы Гитлер и его вооруженные силы завоевали Советский Союз и другие страны, была бы беда", - сказал он.