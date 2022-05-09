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Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США - РИА Новости, 09.05.2022
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Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США
Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США - РИА Новости, 09.05.2022
Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США
Ветеран Второй мировой войны, гражданин США Альфред Корби принял участие в онлайн-конференции "Бессмертный полк" в Штатах и выразил надежду, что американский и... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:15
2022-05-09T01:17
день победы — 2022
в мире
сша
день победы
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны, гражданин США Альфред Корби принял участие в онлайн-конференции "Бессмертный полк" в Штатах и выразил надежду, что американский и российский народы вновь будут сотрудничать.Корби, родившийся в городе Бейонн (штат Нью-Джерси), рассказал, что поступил в армию США в возрасте 18 лет вскоре после нападения на Перл-Харбор. Он прослужил три года в качестве авиамеханика на тихоокеанском театре военныхдействий."Я имею честь участвовать в "Бессмертном полку". И я присоединяюсь к вам, отдавая дань памяти ветеранам войны, чье мужество и самоотверженность победили зло нацизма. Я искренне надеюсь, что мы сможем возродить дух Эльбы для двух наших великих государств, чтобы снова обратиться к общим интересам человечества", - сказал Корби."Пусть наши два народа будут сотрудничать вновь", - отметил он.
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в мире, сша, день победы
01:15 09.05.2022 (обновлено: 01:17 09.05.2022)
 
Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США

Американский ветеран Второй мировой войны принял участие в акции "Бессмертный полк" в США

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкТранспаранты и флаг в руках участников акции "Бессмертный полк" в США
Транспаранты и флаг в руках участников акции Бессмертный полк в США - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Транспаранты и флаг в руках участников акции "Бессмертный полк" в США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны, гражданин США Альфред Корби принял участие в онлайн-конференции "Бессмертный полк" в Штатах и выразил надежду, что американский и российский народы вновь будут сотрудничать.
Корби, родившийся в городе Бейонн (штат Нью-Джерси), рассказал, что поступил в армию США в возрасте 18 лет вскоре после нападения на Перл-Харбор. Он прослужил три года в качестве авиамеханика на тихоокеанском театре военныхдействий.
"Я имею честь участвовать в "Бессмертном полку". И я присоединяюсь к вам, отдавая дань памяти ветеранам войны, чье мужество и самоотверженность победили зло нацизма. Я искренне надеюсь, что мы сможем возродить дух Эльбы для двух наших великих государств, чтобы снова обратиться к общим интересам человечества", - сказал Корби.
"Пусть наши два народа будут сотрудничать вновь", - отметил он.
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