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Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США
Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США - РИА Новости, 09.05.2022
Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США
Ветеран Второй мировой войны, гражданин США Альфред Корби принял участие в онлайн-конференции "Бессмертный полк" в Штатах и выразил надежду, что американский и... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:15
2022-05-09T01:15
2022-05-09T01:17
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны, гражданин США Альфред Корби принял участие в онлайн-конференции "Бессмертный полк" в Штатах и выразил надежду, что американский и российский народы вновь будут сотрудничать.Корби, родившийся в городе Бейонн (штат Нью-Джерси), рассказал, что поступил в армию США в возрасте 18 лет вскоре после нападения на Перл-Харбор. Он прослужил три года в качестве авиамеханика на тихоокеанском театре военныхдействий."Я имею честь участвовать в "Бессмертном полку". И я присоединяюсь к вам, отдавая дань памяти ветеранам войны, чье мужество и самоотверженность победили зло нацизма. Я искренне надеюсь, что мы сможем возродить дух Эльбы для двух наших великих государств, чтобы снова обратиться к общим интересам человечества", - сказал Корби."Пусть наши два народа будут сотрудничать вновь", - отметил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, день победы
01:15 09.05.2022 (обновлено: 01:17 09.05.2022)
Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США
Американский ветеран Второй мировой войны принял участие в акции "Бессмертный полк" в США
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны, гражданин США Альфред Корби принял участие в онлайн-конференции "Бессмертный полк" в Штатах и выразил надежду, что американский и российский народы вновь будут сотрудничать.
Корби, родившийся в городе Бейонн (штат Нью-Джерси
), рассказал, что поступил в армию США
в возрасте 18 лет вскоре после нападения на Перл-Харбор
. Он прослужил три года в качестве авиамеханика на тихоокеанском театре военныхдействий.
"Я имею честь участвовать в "Бессмертном полку". И я присоединяюсь к вам, отдавая дань памяти ветеранам войны, чье мужество и самоотверженность победили зло нацизма. Я искренне надеюсь, что мы сможем возродить дух Эльбы для двух наших великих государств, чтобы снова обратиться к общим интересам человечества", - сказал Корби.
"Пусть наши два народа будут сотрудничать вновь", - отметил он.