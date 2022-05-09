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Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США

Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США - РИА Новости, 09.05.2022

Американский ветеран принял участие в акции "Бессмертный полк" в США

Ветеран Второй мировой войны, гражданин США Альфред Корби принял участие в онлайн-конференции "Бессмертный полк" в Штатах и выразил надежду, что американский и... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:15

2022-05-09T01:15

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны, гражданин США Альфред Корби принял участие в онлайн-конференции "Бессмертный полк" в Штатах и выразил надежду, что американский и российский народы вновь будут сотрудничать.Корби, родившийся в городе Бейонн (штат Нью-Джерси), рассказал, что поступил в армию США в возрасте 18 лет вскоре после нападения на Перл-Харбор. Он прослужил три года в качестве авиамеханика на тихоокеанском театре военныхдействий."Я имею честь участвовать в "Бессмертном полку". И я присоединяюсь к вам, отдавая дань памяти ветеранам войны, чье мужество и самоотверженность победили зло нацизма. Я искренне надеюсь, что мы сможем возродить дух Эльбы для двух наших великих государств, чтобы снова обратиться к общим интересам человечества", - сказал Корби."Пусть наши два народа будут сотрудничать вновь", - отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, день победы