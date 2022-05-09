https://ria.ru/20220509/spetsoperatsiya-1787698718.html

День 75-й: попытка захвата Змеиного, Попасная под контролем ЛНР и России

День 75-й: попытка захвата Змеиного, Попасная под контролем ЛНР и России - РИА Новости, 09.05.2022

День 75-й: попытка захвата Змеиного, Попасная под контролем ЛНР и России

В понедельник Народная милиция ЛНР сообщила, что город Попасная перешел полностью под контроль сил ЛНР и РФ, а Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:42

2022-05-09T21:42

2022-05-09T21:59

специальная военная операция на украине

жозеп боррель

игорь конашенков

россия

киев

луганская народная республика

евросоюз

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786918345_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_c7de61df7107f42f6343149cfbfddd84.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В понедельник Народная милиция ЛНР сообщила, что город Попасная перешел полностью под контроль сил ЛНР и РФ, а Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный - все они были сорваны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииАвиация РФ уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и ещё 52 оперативно-тактической авиацией и вертолетами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Также ракетными войсками и артиллерией РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "С-300" и четыре установки РСЗО "Смерч", также поражены восемь пунктов управления украинских войск, 26 артиллерийских подразделений и 211 скоплений живой силы и техники противника.Помимо этого, российские средства ПВО минувшей ночью сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25, три беспилотника в районе острова Змеиный, в том числе два "Байрактар-ТБ2", а также 12 других беспилотников в Харьковской и Черкасской областях, в ДНР и ЛНР.Также под контроль сил ЛНР и РФ полностью перешел город Попасная, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Попытка захвата острова ЗмеиныйКак сообщило Минобороны РФ, Киев при участии советников из США и Британии планировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный с 7 мая по прямому указанию Владимира Зеленского.Отмечается, что в течение двух суток Киев предпринял несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, но в результате грамотных действий подразделения ВС РФ на острове попытка захвата сорвана, а у противника большие потери.Так, при попытке высадки десанта на Змеиный в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр", также уничтожены более 50 украинских диверсантов.Также украинские националисты в День Победы попытались нанести удары по Херсону, были слышны звуки взрывов, работала противовоздушная оборона. В результате было сбито пять воздушных целей ориентировочно в районе Чернобаевки. Ракеты были направлены в северную часть Херсона.Кроме того, украинские войска обстреляли Луганское и Петровский район Донецка, в том числе ракетами из БМ-21 "Град", также они обстреляли Кировский район Донецка, здание лицея и многоквартирный дом в населенном пункте Ясиноватая в ДНР.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая.Предложение конфисковать резервы РоссииГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил британской газете Financial Times, что ЕС следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации.Он указал на то, что США взяли под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому центробанку, для помощи афганцам. Боррель считает, что логично было бы рассмотреть похожие меры с резервами России.Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, если инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о передаче активов РФ Украине реализуется, то такое решение навредит самим европейцам, это беззаконие.

https://ria.ru/20220509/stagflyatsiya-1787623974.html

россия

киев

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о попытке захвата Киевом острова Змеиный Брифинг 09.05 МО. В Минобороны РФ рассказали о попытке захвата Киевом острова Змеиный: Киев при участии советников из США и Британии планировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный с 7 мая по прямому указанию Зеленского. В течение 2 суток Киев предпринял несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров. Украина пыталась захватить Змеиный, потому что остров имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части Черного моря. В результате грамотных действий подразделения ВС РФ на острове украинская попытка захвата Змеиного сорвана, у противника большие потери 2022-05-09T21:42 true PT3M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жозеп боррель, игорь конашенков, россия, киев, луганская народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), зрк с-300, миг-29, су-25, украина, вооруженные силы украины