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Российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/spetsoperatsiya-1787630507.html
Российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области
Российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области - РИА Новости, 09.05.2022
Российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области
В Одесской области на площадке подскока уничтожены украинские вертолеты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:50
2022-05-09T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Одесской области на площадке подскока уничтожены украинские вертолеты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что военная авиатехника находилась около Арциза. Для выполнения боевой задачи использовались высокоточные ракеты "Оникс" берегового комплекса "Бастион".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/samolety-1787630392.html
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в мире, одесская область, владимир путин, россия, украина, донбасс
12:50 09.05.2022 (обновлено: 14:47 09.05.2022)
 
Российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области

Минобороны: российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФНанесение удара ракетами "Оникс" по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
Нанесение удара ракетами Оникс по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Нанесение удара ракетами "Оникс" по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Одесской области на площадке подскока уничтожены украинские вертолеты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что военная авиатехника находилась около Арциза. Для выполнения боевой задачи использовались высокоточные ракеты "Оникс" берегового комплекса "Бастион".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и истребителях ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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