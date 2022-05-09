https://ria.ru/20220509/spetsoperatsiya-1787630507.html

Российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области

Российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области - РИА Новости, 09.05.2022

Российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области

В Одесской области на площадке подскока уничтожены украинские вертолеты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:50

2022-05-09T12:50

2022-05-09T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

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россия

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донбасс

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Одесской области на площадке подскока уничтожены украинские вертолеты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что военная авиатехника находилась около Арциза. Для выполнения боевой задачи использовались высокоточные ракеты "Оникс" берегового комплекса "Бастион".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/samolety-1787630392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, владимир путин, россия, украина, донбасс