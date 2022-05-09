https://ria.ru/20220509/soldat-1787692247.html
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти - РИА Новости, 09.05.2022
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти
Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву.
2022-05-09T20:29
2022-05-09T20:29
2022-05-09T20:28
видео
день победы
общество
городское хозяйство москвы
великая отечественная война (1941-1945)
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Тело солдата обнаружили в 1966 году под Зеленоградом в братской могиле. Останки было решено перезахоронить у стен Кремля. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт монумент. Огонь привезли с Марсового поля в Ленинграде.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти
Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву. Тело солдата обнаружили в 1966 году под Зеленоградом в братской могиле. Его было решено перезахоронить у стен Кремля. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт монумент. Огонь привезли с Марсового поля в Ленинграде.
2022-05-09T20:29
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PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, день победы, общество, городское хозяйство москвы, великая отечественная война (1941-1945), видео
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти
Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву.
2022-05-09T20:29
true
PT1M52S
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти
Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву.