https://ria.ru/20220509/soldat-1787692247.html

Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти

Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти - РИА Новости, 09.05.2022

Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти

Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву.

2022-05-09T20:29

2022-05-09T20:29

2022-05-09T20:28

видео

день победы

общество

городское хозяйство москвы

великая отечественная война (1941-1945)

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Тело солдата обнаружили в 1966 году под Зеленоградом в братской могиле. Останки было решено перезахоронить у стен Кремля. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт монумент. Огонь привезли с Марсового поля в Ленинграде.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву. Тело солдата обнаружили в 1966 году под Зеленоградом в братской могиле. Его было решено перезахоронить у стен Кремля. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт монумент. Огонь привезли с Марсового поля в Ленинграде. 2022-05-09T20:29 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, день победы, общество, городское хозяйство москвы, великая отечественная война (1941-1945), видео