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Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти - РИА Новости, 09.05.2022
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Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти - РИА Новости, 09.05.2022
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти
Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву.
2022-05-09T20:29
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видео
день победы
общество
городское хозяйство москвы
великая отечественная война (1941-1945)
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Тело солдата обнаружили в 1966 году под Зеленоградом в братской могиле. Останки было решено перезахоронить у стен Кремля. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт монумент. Огонь привезли с Марсового поля в Ленинграде.
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60
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти
Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву. Тело солдата обнаружили в 1966 году под Зеленоградом в братской могиле. Его было решено перезахоронить у стен Кремля. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт монумент. Огонь привезли с Марсового поля в Ленинграде.
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видео, день победы, общество, городское хозяйство москвы, великая отечественная война (1941-1945), видео
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти
Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву.
2022-05-09T20:29
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20:29 09.05.2022
 

Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти

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Мемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву.
Тело солдата обнаружили в 1966 году под Зеленоградом в братской могиле. Останки было решено перезахоронить у стен Кремля. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт монумент. Огонь привезли с Марсового поля в Ленинграде.
 
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