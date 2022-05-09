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В акции "Бессмертный полк" в Сочи приняли участие около 113 тысяч человек

В акции "Бессмертный полк" в Сочи приняли участие около 113 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022

В акции "Бессмертный полк" в Сочи приняли участие около 113 тысяч человек

Около 113 тысяч горожан вышли на городские улицы в Сочи, чтобы принять участие в международной патриотической акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:41

2022-05-09T19:41

2022-05-09T19:46

день победы — 2022

общество

алексей копайгородский

сочи

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день победы

краснодарский край

акция "бессмертный полк"

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СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Около 113 тысяч горожан вышли на городские улицы в Сочи, чтобы принять участие в международной патриотической акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба администрации города.Шествие прошло в Центральном и Лазаревском районах курорта. В акции принял участие мэр Сочи Алексей Копайгородский, общественные и национальные объединения, жители города."Всего вышли сегодня с портретами своих родственников, сражавшихся за Родину, 113 тысяч человек", - говорится в сообщении.Сообщается, что общественный порядок обеспечивали полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки, народные дружины. В организации патриотической акции также приняли участие 240 волонтеров.Первая акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске. Тогда колонной с портретами участников войны прошли почти шесть тысяч человек. Организаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы.

сочи

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алексей копайгородский, сочи, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы, краснодарский край, акция "бессмертный полк"