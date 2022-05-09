В акции "Бессмертный полк" в Сочи приняли участие около 113 тысяч человек

Около 113 тысяч горожан вышли на улицы в Сочи для участия в акции "Бессмертный полк"
Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской.
Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской.
Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.
Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.
В Москве шествие началось в 15:00, длина маршрута составила семь километров.
С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.
В Москве шествие началось в 15:00, длина маршрута составила семь километров.
С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.
Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Он шел с портретом своего отца-фронтовика.
Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Он шел с портретом своего отца-фронтовика.
На мероприятие в столице пришли люди разных возрастов, было много детей. По колоннам прокатываются крики "Ура!" и "Россия!".
На мероприятие в столице пришли люди разных возрастов, было много детей. По колоннам прокатываются крики "Ура!" и "Россия!".
В Красноярском крае в акции приняли участие более 116 тысяч человек.
В Красноярском крае в акции приняли участие более 116 тысяч человек.
В Мурманске колонна "Бессмертного полка" прошла из центра города до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".
В Мурманске колонна "Бессмертного полка" прошла из центра города до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".
В Грозном шествие "Бессмертного полка" возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В Грозном шествие "Бессмертного полка" возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Почти у всех участников в Москве были повязаны георгиевские ленты, у многих на груди значки с буквой Z — символом спецоперации.
Почти у всех участников в Москве были повязаны георгиевские ленты, у многих на груди значки с буквой Z — символом спецоперации.
Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе.
Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе.
Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020-2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.
Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020-2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.
В этом году шествия памяти участников Великой Отечественной войны прошли во многих населенных пунктах Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев также присоединился к акции с портретом своего деда.
В этом году шествия памяти участников Великой Отечественной войны прошли во многих населенных пунктах Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев также присоединился к акции с портретом своего деда.
Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого участники возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам.
Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого участники возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам.
В Берлине акция началась у Бранденбургских ворот. Колонна проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу".
В Берлине акция началась у Бранденбургских ворот. Колонна проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу".
В Алма-Ате в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло под названием "Поклонимся героям".
В Алма-Ате в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло под названием "Поклонимся героям".
Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве прошли с государственными флагами России и знаменами Победы.
Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве прошли с государственными флагами России и знаменами Победы.
Они несли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участников спецоперации на Украине.
Они несли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участников спецоперации на Украине.
В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие десятки тысяч человек.
В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие десятки тысяч человек.
В Волгограде участники "Бессмертного полка" поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!"
В Волгограде участники "Бессмертного полка" поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!"
Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской.
Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.
В Москве шествие началось в 15:00, длина маршрута составила семь километров.
С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.
Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Он шел с портретом своего отца-фронтовика.
На мероприятие в столице пришли люди разных возрастов, было много детей. По колоннам прокатываются крики "Ура!" и "Россия!".
В Красноярском крае в акции приняли участие более 116 тысяч человек.
В Мурманске колонна "Бессмертного полка" прошла из центра города до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".
В Грозном шествие "Бессмертного полка" возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Почти у всех участников в Москве были повязаны георгиевские ленты, у многих на груди значки с буквой Z — символом спецоперации.
Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе.
Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020-2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.
В этом году шествия памяти участников Великой Отечественной войны прошли во многих населенных пунктах Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев также присоединился к акции с портретом своего деда.
Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого участники возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам.
В Берлине акция началась у Бранденбургских ворот. Колонна проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу".
В Алма-Ате в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло под названием "Поклонимся героям".
Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве прошли с государственными флагами России и знаменами Победы.
Они несли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участников спецоперации на Украине.
В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие десятки тысяч человек.
В Волгограде участники "Бессмертного полка" поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!"