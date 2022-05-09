https://ria.ru/20220509/sobyanin-1787651292.html

Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора в отставке Василия Коровкина с 77-й годовщиной победы и вручил ему... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:55

2022-05-09T14:55

2022-05-09T14:55

день победы — 2022

общество

владимир путин

вологодская область

москва

россия

день победы

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760387201_0:81:2998:1767_1920x0_80_0_0_5d4d9715d41a8d39ee1aa0e4e772a415.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора в отставке Василия Коровкина с 77-й годовщиной победы и вручил ему государственную награду Орден Александра Невского."Хотел бы поздравить Вас и в вашем лице всех ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо Вам за Победу, спасибо за спасение нашей страны и то мужество, которое вы проявили. Хотел бы поздравить Вас с наградой: по поручению президента России Владимира Путина вручаю Вам Орден Александра Невского", - сказал Собянин.Ветеран поблагодарил мэра и рассказал, что честно и добросовестно служил в армии почти 50 лет. Он также поздравил всех москвичей с праздником.Василий Коровкин родился 20 февраля 1922 года в деревне Солонихино Кич-Городецкого района Вологодской области. Принимал участие в освобождении Смоленска, Вязьмы, Минска, Гродно, в боях в Восточной Пруссии, в штурме города крепости Кенигсберга и морской крепости Пиллау, в форсировании рек Днепр, Неман, Прегель. В 1972 году присвоено воинское звание генерал-майор, в этом же году защитил кандидатскую диссертацию по военной науке, став кандидатом военных наук, через год ему было присвоено звание доцента.Награжден Орденом Боевого Красного Знамени (в 1942-ом году за бои под Москвой), двумя орденами Отечественной Войны первой и второй степеней, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями, в том числе "За оборону Москвы".Орден Александра Невского получают граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно-полезной деятельности.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/pozdravleniya-1787646547.html

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787620935.html

вологодская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, вологодская область, москва, россия, день победы, сергей собянин