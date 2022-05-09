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Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/sobyanin-1787651292.html
Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора в отставке Василия Коровкина с 77-й годовщиной победы и вручил ему... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:55
2022-05-09T14:55
день победы — 2022
общество
владимир путин
вологодская область
москва
россия
день победы
сергей собянин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора в отставке Василия Коровкина с 77-й годовщиной победы и вручил ему государственную награду Орден Александра Невского."Хотел бы поздравить Вас и в вашем лице всех ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо Вам за Победу, спасибо за спасение нашей страны и то мужество, которое вы проявили. Хотел бы поздравить Вас с наградой: по поручению президента России Владимира Путина вручаю Вам Орден Александра Невского", - сказал Собянин.Ветеран поблагодарил мэра и рассказал, что честно и добросовестно служил в армии почти 50 лет. Он также поздравил всех москвичей с праздником.Василий Коровкин родился 20 февраля 1922 года в деревне Солонихино Кич-Городецкого района Вологодской области. Принимал участие в освобождении Смоленска, Вязьмы, Минска, Гродно, в боях в Восточной Пруссии, в штурме города крепости Кенигсберга и морской крепости Пиллау, в форсировании рек Днепр, Неман, Прегель. В 1972 году присвоено воинское звание генерал-майор, в этом же году защитил кандидатскую диссертацию по военной науке, став кандидатом военных наук, через год ему было присвоено звание доцента.Награжден Орденом Боевого Красного Знамени (в 1942-ом году за бои под Москвой), двумя орденами Отечественной Войны первой и второй степеней, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями, в том числе "За оборону Москвы".Орден Александра Невского получают граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно-полезной деятельности.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/pozdravleniya-1787646547.html
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вологодская область
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общество, владимир путин, вологодская область, москва, россия, день победы, сергей собянин
14:55 09.05.2022
 
Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Мэр Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Коровкина с Днем Победы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора в отставке Василия Коровкина с 77-й годовщиной победы и вручил ему государственную награду Орден Александра Невского.
"Хотел бы поздравить Вас и в вашем лице всех ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо Вам за Победу, спасибо за спасение нашей страны и то мужество, которое вы проявили. Хотел бы поздравить Вас с наградой: по поручению президента России Владимира Путина вручаю Вам Орден Александра Невского", - сказал Собянин.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 14:30День Победы — 2022
Военные следователи СК поздравили ветеранов ДНР с Днем Победы
Ветеран поблагодарил мэра и рассказал, что честно и добросовестно служил в армии почти 50 лет. Он также поздравил всех москвичей с праздником.
Василий Коровкин родился 20 февраля 1922 года в деревне Солонихино Кич-Городецкого района Вологодской области. Принимал участие в освобождении Смоленска, Вязьмы, Минска, Гродно, в боях в Восточной Пруссии, в штурме города крепости Кенигсберга и морской крепости Пиллау, в форсировании рек Днепр, Неман, Прегель. В 1972 году присвоено воинское звание генерал-майор, в этом же году защитил кандидатскую диссертацию по военной науке, став кандидатом военных наук, через год ему было присвоено звание доцента.
Награжден Орденом Боевого Красного Знамени (в 1942-ом году за бои под Москвой), двумя орденами Отечественной Войны первой и второй степеней, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями, в том числе "За оборону Москвы".
Орден Александра Невского получают граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно-полезной деятельности.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:57День Победы — 2022
Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы
 
День Победы — 2022ОбществоВладимир ПутинВологодская областьМоскваРоссияДень ПобедыСергей Собянин
 
 
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