Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Мэр Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Коровкина с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора в отставке Василия Коровкина с 77-й годовщиной победы и вручил ему государственную награду Орден Александра Невского.
"Хотел бы поздравить Вас и в вашем лице всех ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо Вам за Победу, спасибо за спасение нашей страны и то мужество, которое вы проявили. Хотел бы поздравить Вас с наградой: по поручению президента России Владимира Путина вручаю Вам Орден Александра Невского", - сказал Собянин.
Ветеран поблагодарил мэра и рассказал, что честно и добросовестно служил в армии почти 50 лет. Он также поздравил всех москвичей с праздником.
Василий Коровкин родился 20 февраля 1922 года в деревне Солонихино Кич-Городецкого района Вологодской области. Принимал участие в освобождении Смоленска, Вязьмы, Минска, Гродно, в боях в Восточной Пруссии, в штурме города крепости Кенигсберга и морской крепости Пиллау, в форсировании рек Днепр, Неман, Прегель. В 1972 году присвоено воинское звание генерал-майор, в этом же году защитил кандидатскую диссертацию по военной науке, став кандидатом военных наук, через год ему было присвоено звание доцента.
Награжден Орденом Боевого Красного Знамени (в 1942-ом году за бои под Москвой), двумя орденами Отечественной Войны первой и второй степеней, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями, в том числе "За оборону Москвы".
Орден Александра Невского получают граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно-полезной деятельности.