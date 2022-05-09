Один сирийский военный погиб и трое ранены при обстреле в Сирии
Один сирийский военный погиб и трое пострадали при обстреле со стороны "Джебхат ан-Нусра"*
© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Один сирийский военный погиб и трое получили ранения при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Таала по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, ранен сирийский военнослужащий. В результате пулеметного обстрела, произведенного террористами из района Асус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, а также из района Шейх-Слиман по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кабтан-Эль-Джебель, погиб один и ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате ракетного обстрела, произведенного террористами из района Клейдин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Южная-Раша, ранен сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.
По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.
* Террористическая группировка, запрещенная в России