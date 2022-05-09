https://ria.ru/20220509/siriya-1787701349.html

Один сирийский военный погиб и трое ранены при обстреле в Сирии

Один сирийский военный погиб и трое ранены при обстреле в Сирии - РИА Новости, 09.05.2022

Один сирийский военный погиб и трое ранены при обстреле в Сирии

Один сирийский военный погиб и трое получили ранения при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:22

2022-05-09T22:22

2022-05-09T22:22

война в сирии

в мире

алеппо

идлиб (мухафаза)

латакия (город)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Один сирийский военный погиб и трое получили ранения при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Таала по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, ранен сирийский военнослужащий. В результате пулеметного обстрела, произведенного террористами из района Асус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, а также из района Шейх-Слиман по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кабтан-Эль-Джебель, погиб один и ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате ракетного обстрела, произведенного террористами из района Клейдин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Южная-Раша, ранен сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220507/obstrel-1787444601.html

алеппо

идлиб (мухафаза)

латакия (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), латакия (город)