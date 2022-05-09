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Один сирийский военный погиб и трое ранены при обстреле в Сирии - РИА Новости, 09.05.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220509/siriya-1787701349.html
Один сирийский военный погиб и трое ранены при обстреле в Сирии
Один сирийский военный погиб и трое ранены при обстреле в Сирии - РИА Новости, 09.05.2022
Один сирийский военный погиб и трое ранены при обстреле в Сирии
Один сирийский военный погиб и трое получили ранения при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:22
2022-05-09T22:22
война в сирии
в мире
алеппо
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Один сирийский военный погиб и трое получили ранения при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Таала по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, ранен сирийский военнослужащий. В результате пулеметного обстрела, произведенного террористами из района Асус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, а также из района Шейх-Слиман по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кабтан-Эль-Джебель, погиб один и ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате ракетного обстрела, произведенного террористами из района Клейдин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Южная-Раша, ранен сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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алеппо
идлиб (мухафаза)
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), латакия (город)
22:22 09.05.2022
 
Один сирийский военный погиб и трое ранены при обстреле в Сирии

Один сирийский военный погиб и трое пострадали при обстреле со стороны "Джебхат ан-Нусра"*

© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Один сирийский военный погиб и трое получили ранения при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Таала по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, ранен сирийский военнослужащий. В результате пулеметного обстрела, произведенного террористами из района Асус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, а также из района Шейх-Слиман по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кабтан-Эль-Джебель, погиб один и ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате ракетного обстрела, произведенного террористами из района Клейдин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Южная-Раша, ранен сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.
По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 22:12Война в Сирии
Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации
 
Война в СирииВ миреАлеппоИдлиб (мухафаза)Латакия (город)
 
 
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