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"Бессмертный полк" в Ленинградской области собрал 250 тысяч человек

"Бессмертный полк" в Ленинградской области собрал 250 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022

"Бессмертный полк" в Ленинградской области собрал 250 тысяч человек

Более 250 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в городах и поселках Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:20

2022-05-09T15:20

2022-05-09T15:20

день победы — 2022

общество

александр дрозденко

ленинградская область

гатчина

день победы

акция "бессмертный полк"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Более 250 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в городах и поселках Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.В этом году, впервые после начала пандемии, "Бессмертный полк" проходит в традиционном формате."Сегодня в Ленинградской области более 250 тысяч жителей принимают участие в шествии", - говорится в сообщении.Колонны людей несли портреты своих героев-фронтовиков по улицам городов региона в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил шествие "Бессмертного полка" в Гатчине.После шествия на главной площади Гатчины начался праздничный концерт "Истории Победителей", посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне."Я хочу сказать слова огромной благодарности всем участникам "Бессмертного полка". Меня переполняла гордость, когда я шёл вместе с вами. Вы пришли сюда по зову сердца. Каждый нес фотографии своих родственников, тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, кто отдал жизнь за родину. Мы гордимся ими. Я тоже нес портреты своих дедов. Россия - страна, которая сильна традициями, и мы гордимся своей Родиной. 9 мая для нас самый главный праздник. Мы радуемся Великой Победе и вспоминаем, какую цену заплатил наш народ за Победу. В том числе, освобождая Европу - те страны, которые сегодня запретили Георгиевскую ленту, "Бессмертный полк", которые сносят памятники. Но мы выше этого. Мы чтим не только своих солдат, но и тех, кто помогал Советскому Союзу освобождать мир от фашизма", - отметил Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220509/krym-1787648196.html

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общество, александр дрозденко, ленинградская область, гатчина, день победы, акция "бессмертный полк"