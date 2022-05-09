"Бессмертный полк" в Ленинградской области собрал 250 тысяч человек
В Ленинградской области более 250 тысяч человек участвовали в шествии "Бессмертного полка"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Уличное украшение ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Более 250 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в городах и поселках Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.
В этом году, впервые после начала пандемии, "Бессмертный полк" проходит в традиционном формате.
"Сегодня в Ленинградской области более 250 тысяч жителей принимают участие в шествии", - говорится в сообщении.
Колонны людей несли портреты своих героев-фронтовиков по улицам городов региона в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил шествие "Бессмертного полка" в Гатчине.
После шествия на главной площади Гатчины начался праздничный концерт "Истории Победителей", посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Я хочу сказать слова огромной благодарности всем участникам "Бессмертного полка". Меня переполняла гордость, когда я шёл вместе с вами. Вы пришли сюда по зову сердца. Каждый нес фотографии своих родственников, тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, кто отдал жизнь за родину. Мы гордимся ими. Я тоже нес портреты своих дедов. Россия - страна, которая сильна традициями, и мы гордимся своей Родиной. 9 мая для нас самый главный праздник. Мы радуемся Великой Победе и вспоминаем, какую цену заплатил наш народ за Победу. В том числе, освобождая Европу - те страны, которые сегодня запретили Георгиевскую ленту, "Бессмертный полк", которые сносят памятники. Но мы выше этого. Мы чтим не только своих солдат, но и тех, кто помогал Советскому Союзу освобождать мир от фашизма", - отметил Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.