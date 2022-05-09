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Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве - РИА Новости, 09.05.2022
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Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве
Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве - РИА Новости, 09.05.2022
Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве
Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:05
2022-05-09T16:46
день победы — 2022
день победы
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в районе Исторического музея. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика.Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.К моменту начала шествия дождь уже закончился, светило солнце.Глава государства несколько лет принимал участие в мероприятии, но не последние пару лет на фоне распространения коронавируса. Путин тогда заверил, что "Бессмертный полк" еще пройдет по Красной площади."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин на марше "Бессмертный полк" в Москве
Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в районе Исторического музея. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика.
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день победы, владимир путин, россия
15:05 09.05.2022 (обновлено: 16:46 09.05.2022)
 
Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве

Президент Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в районе Исторического музея. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика.
Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.
К моменту начала шествия дождь уже закончился, светило солнце.
Глава государства несколько лет принимал участие в мероприятии, но не последние пару лет на фоне распространения коронавируса. Путин тогда заверил, что "Бессмертный полк" еще пройдет по Красной площади.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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