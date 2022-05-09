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Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве

Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве - РИА Новости, 09.05.2022

Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:05

2022-05-09T15:05

2022-05-09T16:46

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день победы

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в районе Исторического музея. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика.Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.К моменту начала шествия дождь уже закончился, светило солнце.Глава государства несколько лет принимал участие в мероприятии, но не последние пару лет на фоне распространения коронавируса. Путин тогда заверил, что "Бессмертный полк" еще пройдет по Красной площади."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

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Путин на марше "Бессмертный полк" в Москве Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в районе Исторического музея. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика. 2022-05-09T15:05 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, владимир путин, россия