https://ria.ru/20220509/serbiya-1787585494.html

В Сербии в День победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС

В Сербии в День победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС - РИА Новости, 09.05.2022

В Сербии в День победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС

Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День победы над фашизмом, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:00

2022-05-09T08:00

2022-05-09T08:00

день победы — 2022

в мире

сербия

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БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День победы над фашизмом, сообщило министерство обороны."В рамках празднования Дня победы над фашизмом во Второй мировой войне воздушные суда армии Сербии 9 мая с 11.30 (12.30 мск) до 13.00 (14.00 мск) совершат пролет над Нови-Садом, Зренянином, Панчевом, Белградом, Ужице, Пожегой, Чачаком, Крагуевацем, Ягодиной, Чуприей, Парачином, Крушевацем, Трстеником, Кралево, Нишем, Прокупле и Лесковацем", - говорится в сообщении.В воскресенье, накануне Дня Победы над фашизмом, ВС Сербии были даны почетные артиллерийские залпы на плато перед крепостью Калемегдан в историческом центре Белграда.

https://ria.ru/20220509/aktsiya-1787572701.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), парачин