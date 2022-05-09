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В Сербии в День победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС - РИА Новости, 09.05.2022
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В Сербии в День победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС
В Сербии в День победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС - РИА Новости, 09.05.2022
В Сербии в День победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС
Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День победы над фашизмом, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:00
2022-05-09T08:00
день победы — 2022
в мире
сербия
белград (город)
парачин
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БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День победы над фашизмом, сообщило министерство обороны."В рамках празднования Дня победы над фашизмом во Второй мировой войне воздушные суда армии Сербии 9 мая с 11.30 (12.30 мск) до 13.00 (14.00 мск) совершат пролет над Нови-Садом, Зренянином, Панчевом, Белградом, Ужице, Пожегой, Чачаком, Крагуевацем, Ягодиной, Чуприей, Парачином, Крушевацем, Трстеником, Кралево, Нишем, Прокупле и Лесковацем", - говорится в сообщении.В воскресенье, накануне Дня Победы над фашизмом, ВС Сербии были даны почетные артиллерийские залпы на плато перед крепостью Калемегдан в историческом центре Белграда.
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в мире, сербия, белград (город), парачин
08:00 09.05.2022
 
В Сербии в День победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС

Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День победы над фашизмом

© Pixabay / Djordje JovanovicМост над Адой через реку Саву в Белграде
Мост над Адой через реку Саву в Белграде - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Pixabay / Djordje Jovanovic
Мост над Адой через реку Саву в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День победы над фашизмом, сообщило министерство обороны.
"В рамках празднования Дня победы над фашизмом во Второй мировой войне воздушные суда армии Сербии 9 мая с 11.30 (12.30 мск) до 13.00 (14.00 мск) совершат пролет над Нови-Садом, Зренянином, Панчевом, Белградом, Ужице, Пожегой, Чачаком, Крагуевацем, Ягодиной, Чуприей, Парачином, Крушевацем, Трстеником, Кралево, Нишем, Прокупле и Лесковацем", - говорится в сообщении.
В воскресенье, накануне Дня Победы над фашизмом, ВС Сербии были даны почетные артиллерийские залпы на плато перед крепостью Калемегдан в историческом центре Белграда.
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