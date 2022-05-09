https://ria.ru/20220509/sanktsii-1787707263.html

В Госдепе заявили, что опасаются ответа России на санкции против каналов

В Госдепе заявили, что опасаются ответа России на санкции против каналов - РИА Новости, 09.05.2022

В Госдепе заявили, что опасаются ответа России на санкции против каналов

США предполагают, что Москва ответит на санкции против российских телеканалов, заявили в госдепе. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T23:53

2022-05-09T23:53

2022-05-09T23:54

в мире

нед прайс

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США предполагают, что Москва ответит на санкции против российских телеканалов, заявили в госдепе."Мы знаем, что Кремль зачастую участвует в моральном равнении. Что точно: они могут искать способ поступить так же и в этом случае. Но здесь нет моральной равноценности между тем, что делают эти телеканалы, и тем, что делают спонсируемые правительством США каналы по всему миру", - сказал на брифинге официальный представитель госдепа Нед Прайс.При этом Прайс не объяснил, почему нет "моральной равноценности".Накануне США запретили американским компаниям сделки с Первым каналом, "Россия 1" и НТВ.

https://ria.ru/20220509/golosovanie-1787706180.html

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в мире, нед прайс, сша, санкции в отношении россии