https://ria.ru/20220509/sanktsii-1787707263.html
В Госдепе заявили, что опасаются ответа России на санкции против каналов
В Госдепе заявили, что опасаются ответа России на санкции против каналов - РИА Новости, 09.05.2022
В Госдепе заявили, что опасаются ответа России на санкции против каналов
США предполагают, что Москва ответит на санкции против российских телеканалов, заявили в госдепе. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:53
2022-05-09T23:53
2022-05-09T23:54
в мире
нед прайс
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США предполагают, что Москва ответит на санкции против российских телеканалов, заявили в госдепе."Мы знаем, что Кремль зачастую участвует в моральном равнении. Что точно: они могут искать способ поступить так же и в этом случае. Но здесь нет моральной равноценности между тем, что делают эти телеканалы, и тем, что делают спонсируемые правительством США каналы по всему миру", - сказал на брифинге официальный представитель госдепа Нед Прайс.При этом Прайс не объяснил, почему нет "моральной равноценности".Накануне США запретили американским компаниям сделки с Первым каналом, "Россия 1" и НТВ.
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в мире, нед прайс, сша, санкции в отношении россии
23:53 09.05.2022 (обновлено: 23:54 09.05.2022)
В Госдепе заявили, что опасаются ответа России на санкции против каналов
В Госдепе заявили, что опасаются ответа России на санкции против телеканалов