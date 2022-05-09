00:46 09.05.2022 (обновлено: 01:45 09.05.2022)
Британия ввела новые санкции против России
Великобритания ввела новый пакет санкций против России
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Великобритания вводит новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за действий на Украине, импортные пошлины и запрет на экспорт затронут товары на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, следует из заявления департамента международной торговли Соединенного Королевства.
"Великобритания сегодня объявляет новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, который затронет торговлю на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Санкции предусматривают импортные пошлины и запрет на экспорт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новые импортные пошлины затронут товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, в числе платину и палладий. Размер пошлины составит 35%.
Кроме того, запланированный запрет на экспорт коснется товаров на сумму 250 миллионов фунтов, в том числе химикатов, пластмасс, резины и машинного оборудования. Это около 10% всего британского экспорта а Россию по итогам 2021 года.
Это уже третий пакет торговых санкций Великобритании против России. Без учета золота и энергоресурсов около 96% импорта из России в Великобританию в настоящий момент находится под ограничительными мерами. Под частичным или полным запретом находится 60% британского экспорта. Новые санкции вступят в силу после принятия соответствующего законодательного акта.