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Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 09.05.2022
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Британия ввела новые санкции против России
Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 09.05.2022
Британия ввела новые санкции против России
Великобритания вводит новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за действий на Украине, импортные пошлины и запрет на экспорт затронут товары на... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T00:46
2022-05-09T01:45
в мире
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ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Великобритания вводит новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за действий на Украине, импортные пошлины и запрет на экспорт затронут товары на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, следует из заявления департамента международной торговли Соединенного Королевства.Уточняется, что новые импортные пошлины затронут товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, в числе платину и палладий. Размер пошлины составит 35%.Кроме того, запланированный запрет на экспорт коснется товаров на сумму 250 миллионов фунтов, в том числе химикатов, пластмасс, резины и машинного оборудования. Это около 10% всего британского экспорта а Россию по итогам 2021 года.Это уже третий пакет торговых санкций Великобритании против России. Без учета золота и энергоресурсов около 96% импорта из России в Великобританию в настоящий момент находится под ограничительными мерами. Под частичным или полным запретом находится 60% британского экспорта. Новые санкции вступят в силу после принятия соответствующего законодательного акта.
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в мире, россия, великобритания
00:46 09.05.2022 (обновлено: 01:45 09.05.2022)
 
Британия ввела новые санкции против России

Великобритания ввела новый пакет санкций против России

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Великобритания вводит новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за действий на Украине, импортные пошлины и запрет на экспорт затронут товары на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, следует из заявления департамента международной торговли Соединенного Королевства.
"Великобритания сегодня объявляет новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, который затронет торговлю на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Санкции предусматривают импортные пошлины и запрет на экспорт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новые импортные пошлины затронут товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, в числе платину и палладий. Размер пошлины составит 35%.
Кроме того, запланированный запрет на экспорт коснется товаров на сумму 250 миллионов фунтов, в том числе химикатов, пластмасс, резины и машинного оборудования. Это около 10% всего британского экспорта а Россию по итогам 2021 года.
Это уже третий пакет торговых санкций Великобритании против России. Без учета золота и энергоресурсов около 96% импорта из России в Великобританию в настоящий момент находится под ограничительными мерами. Под частичным или полным запретом находится 60% британского экспорта. Новые санкции вступят в силу после принятия соответствующего законодательного акта.
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