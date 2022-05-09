https://ria.ru/20220509/sanktsii-1787572442.html

Британия ввела новые санкции против России

Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 09.05.2022

Британия ввела новые санкции против России

Великобритания вводит новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за действий на Украине, импортные пошлины и запрет на экспорт затронут товары на... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:46

2022-05-09T00:46

2022-05-09T01:45

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ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Великобритания вводит новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за действий на Украине, импортные пошлины и запрет на экспорт затронут товары на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, следует из заявления департамента международной торговли Соединенного Королевства.Уточняется, что новые импортные пошлины затронут товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, в числе платину и палладий. Размер пошлины составит 35%.Кроме того, запланированный запрет на экспорт коснется товаров на сумму 250 миллионов фунтов, в том числе химикатов, пластмасс, резины и машинного оборудования. Это около 10% всего британского экспорта а Россию по итогам 2021 года.Это уже третий пакет торговых санкций Великобритании против России. Без учета золота и энергоресурсов около 96% импорта из России в Великобританию в настоящий момент находится под ограничительными мерами. Под частичным или полным запретом находится 60% британского экспорта. Новые санкции вступят в силу после принятия соответствующего законодательного акта.

https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787568911.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, великобритания