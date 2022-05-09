https://ria.ru/20220509/samolety-1787630392.html

ВС России уничтожили 160 украинских военных самолетов

ВС России уничтожили 160 украинских военных самолетов - РИА Новости, 09.05.2022

ВС России уничтожили 160 украинских военных самолетов

Уже 160 украинских военных самолетов уничтожены за время проведения российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:49

2022-05-09T12:49

2022-05-09T14:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Уже 160 украинских военных самолетов уничтожены за время проведения российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 160 самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2769 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и истребителях ВСУ Российские средства ПВО минувшей ночью сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25, три беспилотника в районе острова Змеиный, в том числе два "Байрактар-ТБ2", а также 12 других беспилотников в Харьковской и Черкасской областях, в ДНР и ЛНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-09T12:49 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия