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Самарский губернатор прошел в рядах "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
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Самарский губернатор прошел в рядах "Бессмертного полка"
Самарский губернатор прошел в рядах "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
Самарский губернатор прошел в рядах "Бессмертного полка"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с жителями региона прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:00
2022-05-09T15:00
день победы — 2022
общество
дмитрий азаров
самарская область
самара
куйбышев
день победы
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САМАРА, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с жителями региона прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба облправительства."Губернатор Дмитрий Азаров вместе с семьей прошел в "Бессмертном полку" с портретом своего героя, участника Великой Отечественной Михаила Михайловича Логойдо", - говорится в сообщении.Дочь Азарова Полина рассказала, что ее прадедушка был танкистом и воевал на японском фронте.В Самаре колонна "Бессмертного полка" прошла по улице Молодогвардейской через площадь Куйбышева и дошла до улицы Маяковского. По данным правительства региона, участие в акции в общей сложности приняли более 170 тысяч человек во всех муниципалитетах Самарской области."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/volgograd-1787648732.html
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общество, дмитрий азаров, самарская область, самара, куйбышев, день победы
15:00 09.05.2022
 
Самарский губернатор прошел в рядах "Бессмертного полка"

Самарский губернатор Азаров вместе с жителями региона прошел в рядах "Бессмертного полка"

© Фото : Правительство Самарской областиПарад в Самаре
Парад в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Правительство Самарской области
Парад в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с жителями региона прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба облправительства.
"Губернатор Дмитрий Азаров вместе с семьей прошел в "Бессмертном полку" с портретом своего героя, участника Великой Отечественной Михаила Михайловича Логойдо", - говорится в сообщении.
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Дочь Азарова Полина рассказала, что ее прадедушка был танкистом и воевал на японском фронте.
В Самаре колонна "Бессмертного полка" прошла по улице Молодогвардейской через площадь Куйбышева и дошла до улицы Маяковского. По данным правительства региона, участие в акции в общей сложности приняли более 170 тысяч человек во всех муниципалитетах Самарской области.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.
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