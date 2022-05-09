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Самарский губернатор прошел в рядах "Бессмертного полка"

Самарский губернатор прошел в рядах "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

Самарский губернатор прошел в рядах "Бессмертного полка"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с жителями региона прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:00

2022-05-09T15:00

2022-05-09T15:00

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дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с жителями региона прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба облправительства."Губернатор Дмитрий Азаров вместе с семьей прошел в "Бессмертном полку" с портретом своего героя, участника Великой Отечественной Михаила Михайловича Логойдо", - говорится в сообщении.Дочь Азарова Полина рассказала, что ее прадедушка был танкистом и воевал на японском фронте.В Самаре колонна "Бессмертного полка" прошла по улице Молодогвардейской через площадь Куйбышева и дошла до улицы Маяковского. По данным правительства региона, участие в акции в общей сложности приняли более 170 тысяч человек во всех муниципалитетах Самарской области."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/volgograd-1787648732.html

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куйбышев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий азаров, самарская область, самара, куйбышев, день победы