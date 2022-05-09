https://ria.ru/20220509/samara-1787622902.html

В Самаре прошли парад Победы и акция "Бессмертный полк"

В Самаре прошли парад Победы и акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Самаре прошли парад Победы и акция "Бессмертный полк"

Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:05

2022-05-09T12:05

2022-05-09T12:05

день победы — 2022

дмитрий азаров

самара

россия

самарская область

центральный военный округ

т-34

бмп-2м

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731566508_231:0:1280:590_1920x0_80_0_0_30cb6a97a1b8076ac8295d39b57790b5.jpg

САМАРА, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости.Собравшихся на главной площади города с Днем Победы поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Спустя 77 лет после Великой Победы наша держава вновь противостоит нацизму, защищает национальные интересы, свободу, суверенитет и целостность России. Дорогие ветераны! Ваше мужество, стойкость, любовь к родной земле, готовность к самопожертвованию ради ее блага навсегда останутся непревзойденным примером высоты человеческого духа, неустрашимости перед лицом величайших испытаний, веры в Победу. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для ее настоящего и будущего", - сказал Азаров.Первыми по главной площади Самары торжественным маршем под сопровождение военного духового оркестра прошли военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы и представители силовых ведомств региона.Механизированную колонну возглавил советский танк Т-34, который, по информации Центрального военного округа (ЦВО), был специально отреставрирован к параду. На легендарной машине с развевающимся полотнищем копии Знамени Победы находился командир радиорелейной роты 91 бригады управления капитан Петр Артемьев. За выполнение различных задач как на территории России, так и за ее пределами он был награжден Орденом Мужества и медалью "За боевые отличия".По площади Куйбышева прошли боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", машины "Урал" с буксируемыми противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира" и зенитными установками ЗУ-23, а также военно-историческая техника и участники военно-патриотических клубов.Всего, по данным ЦВО, в параде приняли участие около 1,8 тысячи военнослужащих и более 20 единиц военной техники.После завершения парада по главной площади Самары прошли несколько тысяч участников акции "Бессмертный полк".Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/parad-1787622509.html

https://ria.ru/20220509/tskhinval-1787616508.html

самара

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий азаров, самара, россия, самарская область, центральный военный округ, т-34, бмп-2м, мт-12 "рапира", день победы, общество