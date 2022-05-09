В Самаре прошли парад Победы и акция "Бессмертный полк"
На главной площади Самары прошли парад Победы и акция "Бессмертный полк"
Парад в Самаре. Архивное фото
САМАРА, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшихся на главной площади города с Днем Победы поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Спустя 77 лет после Великой Победы наша держава вновь противостоит нацизму, защищает национальные интересы, свободу, суверенитет и целостность России. Дорогие ветераны! Ваше мужество, стойкость, любовь к родной земле, готовность к самопожертвованию ради ее блага навсегда останутся непревзойденным примером высоты человеческого духа, неустрашимости перед лицом величайших испытаний, веры в Победу. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для ее настоящего и будущего", - сказал Азаров.
Первыми по главной площади Самары торжественным маршем под сопровождение военного духового оркестра прошли военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы и представители силовых ведомств региона.
Механизированную колонну возглавил советский танк Т-34, который, по информации Центрального военного округа (ЦВО), был специально отреставрирован к параду. На легендарной машине с развевающимся полотнищем копии Знамени Победы находился командир радиорелейной роты 91 бригады управления капитан Петр Артемьев. За выполнение различных задач как на территории России, так и за ее пределами он был награжден Орденом Мужества и медалью "За боевые отличия".
По площади Куйбышева прошли боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", машины "Урал" с буксируемыми противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира" и зенитными установками ЗУ-23, а также военно-историческая техника и участники военно-патриотических клубов.
Всего, по данным ЦВО, в параде приняли участие около 1,8 тысячи военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
После завершения парада по главной площади Самары прошли несколько тысяч участников акции "Бессмертный полк".